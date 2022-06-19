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GODIVA新雪糕7-11開賣！別花99元　用「這招」每支省10元

▲GODIVA全新雪糕在7-11獨家上市限量99元，使用OPENPOINT點數1點，可以再便宜10元，優惠價89元就開吃。（圖／業者提供）
▲GODIVA全新雪糕在7-11獨家上市限量99元，使用OPENPOINT點數1點，可以再便宜10元，優惠價89元就開吃。（圖／業者提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-19 17:31:03

夏天到了就是要吃冰！「GODIVA全新熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」在7-11獨家上市，6/15～7/7只要使用OPENPOINT點數1點，即可以優惠價89元買到手（ 每人限買10組，限量1萬組），比大家知道的限量99元還便宜！去年搶爆的5折「莫凡彼冰淇淋5公升重量桶」，今年再度於台中日曜天地OUTLET回歸，6/17～6/26限時10天，共有6種口味，一次省下1290元，換算下來等於一球只要25元。

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▲巧克力控絕對不能錯過的GODIVA熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕。（圖／GODIVA提供）
▲巧克力控絕對不能錯過的GODIVA熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕。（圖／GODIVA提供）
比利時皇室御用巧克力GODIVA，今夏全新推出熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕，在大家最熱愛的72%高濃度黑巧克力流心與純粹巧克力雪糕外，包裹烘烤過的杏仁碎粒及可可碎粒打造的冰脆巧克力外殼，濃醇綿滑的口感，讓人忍不住一口接一口。

6/15起於7-11限量開賣每支99元，6/15～7/7只要使用OPENPOINT點數1點，即可以再便宜10元，等於以優惠價89元就能購買1支（ 每人限買10組，限量1萬組）；即日起至7/17，憑盒身折價券至全台GODIVA門市消費，可享有滿300元折50元的優惠；而且掃描盒內QR code參加GODIVA IG濾鏡挑戰活動，還有機會贏得一年份雪糕。

▲除了7-11會員OPENPOINT點數優惠價之外，還可挑戰一年份免費雪糕週週送。（圖／GODIVA提供）
▲除了7-11會員OPENPOINT點數優惠價之外，還可挑戰一年份免費雪糕週週送。（圖／GODIVA提供）
▲「莫凡彼冰淇淋5公升重量桶」5折優惠限時開跑。（圖／翻攝自日曜天地OUTLET官網）
▲「莫凡彼冰淇淋5公升重量桶」5折優惠限時開跑。（圖／翻攝自日曜天地OUTLET官網）
去年超搶手的「莫凡彼冰淇淋5公升重量桶」5折優惠，又來搶大家荷包啦，6/17～6/26限時10天，再度於台中日曜天地OUTLET回歸開搶，共有金典巧克力、夢幻香草、草莓、義大利起士、楓糖核桃、瑞士牛奶糖6種人氣口味。原價2,580元，現在半價只要1,290元，一盒約有50球，換算下來等於一球只要25元。線上預訂後，再於指定時間現場取貨即可。

▲莫凡彼冰淇淋經典6種口味，通通5折開吃啦。（圖／翻攝自日曜天地OUTLET官網）
▲莫凡彼冰淇淋經典6種口味，通通5折開吃啦。（圖／翻攝自日曜天地OUTLET官網）

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