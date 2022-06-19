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酸柯文哲網軍文化　台灣基進宣示「2022台北不缺席」

▲台灣基進將在台北市提出議員參選人，並於街頭掛出看板嘲諷柯文哲。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進將在台北市提出議員參選人，並於街頭掛出看板嘲諷柯文哲。（圖／台灣基進提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-06-19 16:16:40

台灣基進今（19）日於臉書以「改變成真，從未發生」宣告將投入台北市地方選舉。台灣基進指出，對比於台北市長柯文哲前後8年作為，如今的柯市長只為求取2024總統大位，已將市政拋諸腦後。為此，台灣基進有意向北挺進，擴大深根政治能量，並宣示台灣基進不會缺席。據了解，台灣基進24日將舉行提名記者會，提名一席議員。

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台灣基進於宣言中指出，2014年柯文哲以號稱「推倒藍綠高牆」搭上318學運順風車順利當選，然而，8年過去，卻只看到柯市長眼高手低，為求取2024總統大位，早已將台北市政拋諸腦後。

宣言中強調，柯文哲兩屆「改變台灣 從首都開始」、「改變成真持續發生」口號甚篤，然而8年過去，台北市未見改變。柯文哲只剩下對中曖昧、對內嘴砲，對中國「兩岸一家親」、「兩岸非外交關係」，說香港反送中是「被台灣人污染」、難免會「擦槍走火」，相比於過去那個自稱「墨綠」的柯文哲，似乎判若兩人。

台灣基進表示，眼見台北市市政殘破如此，2022年台灣地方大選，台灣基進有意向北挺進，擴大深根台灣基進在北台灣的政治能量，為台北市民善盡積極的政治「監工」。因此，台灣基進在台北市不會缺席。

台灣基進並於昨（18）日，在台北市街頭懸掛兩面「改變成真，從未發生」看板，就引起路人拍照圍觀。該看板使用台灣民眾黨配色，讓台北市民回溯2014年柯文哲素人參政時的口號，盼台北人回憶這8年來柯市長的言行舉措。

設計上，台灣基進以批踢踢進站畫面作為基礎，下方以「台北市府員工登入」，以近日網紅四叉貓揭露一連串柯文哲利用市府公帑養網軍的現象，盼台北市民更重視網軍議題的嚴重性。

台灣基進表示，年底台北市長大選，柯文哲即將下台，但網軍亂象似乎不會就此停止，黃珊珊即將選下一任台北市長，身為現任副市長的她，難道完全沒有參與這市府員工的網軍亂象嗎？ 

台灣基進指出，批踢踢文化伴隨著台灣網路發達跟言論自由蓬勃而興盛，培養了一代七八年級的資深鄉民，但是毀了它，只要短短幾年，柯文哲「用心」的滲透網路世界，抓到了造謠跟快速傳播的竅門，只要選錯一個政治人物代價究竟有多大？想必當年的批踢踢的鄉民們感受最深。

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