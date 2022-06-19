宜蘭伯朗大道驚傳隨機砍人！2人遭割頸送醫 43歲男落網
宜蘭縣冬山鄉三奇美徑，有宜蘭版伯朗大道的美稱，怎料在昨（18）晚驚傳男子騎機車隨機殺人案，目前已知2人受害，前後僅相隔10分鐘，警方獲報後調閱監視畫面鎖定可疑對象，今（19）日下午將涉嫌重大的43歲劉姓男子帶回，不過劉男仍否認犯案。
網友以「冬山伯朗大道附近出現機車騎士隨機傷人」為題在PTT發文指出，自己父親在昨天晚上9點半左右，在外面馬路上被一個機車騎士拿利器劃傷脖子，整整10幾公分長的傷口，還好即時發現趕緊送醫，不然真的不知道後果怎樣，目前手術完也暫無大礙。
該網友也表示，到醫院急診時才發現，同時間還有另外一個人也在附近騎車時被傷到脖子，因為不知道犯人是哪裡人，也不確定是不是只在冬山或蘇澳附近出沒，奉勸大家近期晚上出門要多加注意安全。
該事件也引發不少網友紛紛留言「希望趕快抓到人，太恐怖了」、「割脖子是隨機殺人吧，不確定故意殺人，警察可以直接開槍」、「這是重大案件耶」、「這要算殺人未遂了」等語。
據了解，這2起割脖傷人案的發生地點位於蘇澳鎮與冬山鄉交界，一件在龍德工業區附近，另一件在國5高架橋底下的側車道，時間僅差距10分鐘，前者受傷的66歲男性，傷勢較嚴重，脖子10幾公分的傷口手術縫合後住院；後面傷者是1名機車騎士，遭凶嫌從後方劃傷後頸，輕微包紮後，自行報案做筆錄。
警方調閱監視器後掌握可疑對象，43歲劉姓男子涉嫌重大，同時也是治安顧慮人口，今天下午將人帶回偵訊，不過劉男否認犯案。（編輯：孫唯容）