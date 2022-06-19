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麥當勞「私房員工餐」出爐！她一口咬幸福爆發：飽到下午

▲有麥當勞員工分享，她把麥香魚和豬肉滿福堡結合再一起。（圖／Dcard）
▲有麥當勞員工分享，她把麥香魚和豬肉滿福堡結合再一起。（圖／Dcard）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 17:11:51

速食餐廳麥當勞，除了推出各種期間限定餐點，還提供各種客製化的服務，廣受民眾喜愛。不過，就有麥當勞的員工分享，她的私房員工餐，竟然把麥香魚和豬肉滿福堡結合起來，一次就能享受兩個人氣餐點，讓眾人相當羨慕。

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網路論壇Dcard，一名從事麥當勞早班的女員工分享，由於6月起的早餐期間就有提供麥香魚，這讓活了20年沒有吃過麥香魚的她，就有了一餐抵兩餐的想法「麥香魚豬肉加蛋」，結果她竟然單點麥香魚跟豬肉滿福堡加蛋，並要求同事「不要滿福麵包！」

成品曝光後讓她讚不絕口「蒸出來的漢堡麵包，現炸的魚排，還有再平常不過的加蛋，總共一片半的起司，咬一口全都是滿足，每次上班一定要吃，再搭上小雞媽麻的玉米湯加兩顆奶球，飽到下午！」

▲有麥當勞員工分享，她把麥香魚和豬肉滿福堡結合再一起。（圖／Dcard）
▲原來是單點麥香魚，再加上豬肉滿福堡的材料，一次享受兩個口味，讓她直呼超級滿足。（圖／Dcard）
網友看完後相當羨慕，「看起來太讚了」、「看著也太香」、「客人可以這樣點嗎」、「請問麥當勞可以點半熟蛋嗎」、「看了想把豬肉放在兩片魚之間，感覺看起來更讚」、「好貴的感覺」。

也有其他員工分享吃法，「夾薯餅進去超好吃」、「建議再夾一片麥香雞，海陸空組合」、「我自己試過最讚的搭法，無骨雞腿排+早餐蛋+法式黃醬」、「轉換後把雙吉夾兩顆煎蛋進去也超讚」。（編輯：詹鎰睿）

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