咖哩傳情活動超趣味！移民署探訪新住民小吃店

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李霈華表示台灣是我們的家，她說ALI是細心的巴基斯坦人，在拿停留簽證居住期間就感受到台灣的美好，因此更加深他要定居台灣深根念頭，為了未來生活她們提前規劃準備，一起討論做美食，將婆婆跟ALI教她的異國咖哩美食付諸實行，李霈華也說不管開店，還是生活的過程，仍有相當多的文化折衝要去面對，像她是急性子的人，ALI則是安靜靦腆的個性，常會對彼此做事風格有意見，比如「他每天喝鮮奶加水果打成果汁大量飲用，她則是對奶製品敬謝不敏」、「他生吃洋蔥、生蘿蔔拌咖哩吃，她需要把菜炒熟才吃」、「他對食材樣式從簡單特色去思考，她則想要多樣化呈現」，直至ALI親自煮咖哩給她吃，除了美味外，還包含ALI想讓她吃得健康的心意在裡頭，那段時間她也意外瘦了下來，得知烹飪食材捨棄味精，改用大量的洋蔥、薑黃及香料取代，反而開啟她們後來巴基斯坦廚房要走健康路線的特色。
她們原本在南榮路開了家早餐店，下午則是做「真愛咖哩Moiz Ali」美食店，因巴基斯坦的食物口味較重，她也花了許久的時間才把在台灣的天然香料找齊，以少油、少鹽、少辣、無味精為出發，她自信準備的食材有9成5以上是天然的食材，因此有許多地方客人慕名而來，甚至遠從台中搭乘高鐵來捧場，所以她們相當感恩台灣人的溫暖與支持，現已把店址遷移到信三路，並更名為「巴基斯坦廚房」，並在2020年獲中國回教協會頒發基隆第一家穆斯林餐廳認證，符合穆斯林教義，讓穆斯林朋友能吃得安心，又能吃到最道地的巴基斯坦料理，她推薦像是馬來西亞辣蛋餅、嫩香雞肉烤肉串、孜然牛塊烤肉薑黃飯等，都是巴基斯坦籍ALI親手現炒咖哩醬，製作獨特風味家鄉菜的辛苦結晶，為基隆在地美食增添了許多異國香料的多元風味。
基隆市服務站毛兆莉主任表示：「民以食為天，飲食是展現多元文化的最佳傳承管道」，巴基斯坦咖哩美食在李霈華女士及ALI就地取材，細心的研發融合後，造就了多元融合的風味，而她們相遇相愛就像ALI手做的餅皮一樣，越嚼越香。移民署歡迎遠道而來的新住民朋友，遇到語言不通、生活困難等，隨時撥打「1990馬上幫您」熱線，讓外國朋友在台灣的生活可以更便利及暢行無阻。