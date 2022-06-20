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咖哩傳情活動超趣味！移民署探訪新住民小吃店

▲移民署基隆市服務站站主任毛兆莉致贈關懷紀念品。（圖／移民署提供）
▲移民署基隆市服務站站主任毛兆莉致贈關懷紀念品。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-20 07:30:00

個性率真的李霈華，2018年與其巴基斯坦配偶ALI第一次來到移民署北區事務大隊基隆市服務站辦理入境依親居留，而她們的愛情故事可以回溯到2014年，透過網路交友認識，進而開啟這段無遠弗屆的愛情之旅。

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李霈華說她自己過去曾是業務行銷主管，賺了一些錢買了間房子，裝潢期間為打發時間上網交友而認識巴基斯坦籍ALI，2015年雙方隨即赴馬來西亞見面認識，進而交往。在和移民署專員的訪談中，她常會提到ALI對於經營「巴基斯坦廚房」的負責任、溫柔及貼心，其實雙方個性截然不同，卻很慶幸可以在茫茫網海中認識彼此。但她們的生活過程並非一帆風順，一開始只能申請停留簽證，每半年就得出國重新向外館辦理簽證，為爭取留在台灣居留權益過程中，辛苦是無法言喻的，她跟ALI很感謝生命中的許多貴人朋友，包含政府的民意代表、熟悉法令的人士幫忙，終於在2018年至移民署基隆市服務站辦理她們期待已久的依親居留證。

李霈華表示台灣是我們的家，她說ALI是細心的巴基斯坦人，在拿停留簽證居住期間就感受到台灣的美好，因此更加深他要定居台灣深根念頭，為了未來生活她們提前規劃準備，一起討論做美食，將婆婆跟ALI教她的異國咖哩美食付諸實行，李霈華也說不管開店，還是生活的過程，仍有相當多的文化折衝要去面對，像她是急性子的人，ALI則是安靜靦腆的個性，常會對彼此做事風格有意見，比如「他每天喝鮮奶加水果打成果汁大量飲用，她則是對奶製品敬謝不敏」、「他生吃洋蔥、生蘿蔔拌咖哩吃，她需要把菜炒熟才吃」、「他對食材樣式從簡單特色去思考，她則想要多樣化呈現」，直至ALI親自煮咖哩給她吃，除了美味外，還包含ALI想讓她吃得健康的心意在裡頭，那段時間她也意外瘦了下來，得知烹飪食材捨棄味精，改用大量的洋蔥、薑黃及香料取代，反而開啟她們後來巴基斯坦廚房要走健康路線的特色。

她們原本在南榮路開了家早餐店，下午則是做「真愛咖哩Moiz Ali」美食店，因巴基斯坦的食物口味較重，她也花了許久的時間才把在台灣的天然香料找齊，以少油、少鹽、少辣、無味精為出發，她自信準備的食材有9成5以上是天然的食材，因此有許多地方客人慕名而來，甚至遠從台中搭乘高鐵來捧場，所以她們相當感恩台灣人的溫暖與支持，現已把店址遷移到信三路，並更名為「巴基斯坦廚房」，並在2020年獲中國回教協會頒發基隆第一家穆斯林餐廳認證，符合穆斯林教義，讓穆斯林朋友能吃得安心，又能吃到最道地的巴基斯坦料理，她推薦像是馬來西亞辣蛋餅、嫩香雞肉烤肉串、孜然牛塊烤肉薑黃飯等，都是巴基斯坦籍ALI親手現炒咖哩醬，製作獨特風味家鄉菜的辛苦結晶，為基隆在地美食增添了許多異國香料的多元風味。

基隆市服務站毛兆莉主任表示：「民以食為天，飲食是展現多元文化的最佳傳承管道」，巴基斯坦咖哩美食在李霈華女士及ALI就地取材，細心的研發融合後，造就了多元融合的風味，而她們相遇相愛就像ALI手做的餅皮一樣，越嚼越香。移民署歡迎遠道而來的新住民朋友，遇到語言不通、生活困難等，隨時撥打「1990馬上幫您」熱線，讓外國朋友在台灣的生活可以更便利及暢行無阻。

▲中國回教協會清真穆斯林餐廳認證。（圖／移民署提供）
▲中國回教協會清真穆斯林餐廳認證。（圖／移民署提供）
▲ALI是細心的巴基斯坦人，在拿停留簽證居住期間就感受到台灣的美好，因此更加深他要定居台灣深根念頭。（圖／移民署提供）
▲ALI是細心的巴基斯坦人，在拿停留簽證居住期間就感受到台灣的美好，因此更加深他要定居台灣深根念頭。（圖／移民署提供）

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