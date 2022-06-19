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美聯準會擺超鷹姿態　謝金河：經濟變化要看「5大指標」

▲今年美國聯準會已經宣布升息6碼，下個月不排除再升息3碼，財信傳媒董事長謝金河指出，現在美國不管聯準會或財政部皆擺出「超鷹姿態」，大家看未來世界經濟的變化，至少要盯住5個指標。 （圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
▲今年美國聯準會已經宣布升息6碼，下個月不排除再升息3碼，財信傳媒董事長謝金河指出，現在美國不管聯準會或財政部皆擺出「超鷹姿態」，大家看未來世界經濟的變化，至少要盯住5個指標。 （圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 21:13:33

今年美國聯準會已經宣布升息6碼，下個月不排除再升息3碼，財信傳媒董事長謝金河指出，現在美國不管聯準會或財政部皆擺出「超鷹姿態」，大家看未來世界經濟的變化，至少要盯住5個指標。

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謝金河表示，美國為了對抗通貨膨脹，已使出渾身解數的力量，聯準會主席鮑爾已經預告要把CPI壓到2%以下，以眼前俄烏戰爭陷入僵持不下的持久戰來看，這幾乎是不可能的任務；如果一定要達成目標，只有採取極端手段，像聯準會放話，7月再升3碼，下半年會升7碼，如果是這樣，美國聯邦政府利率區間會拉升至3.25%到3.5%之間，這可以從當前美國公債殖利率從3年到30年期都交會在3.5%上下看出端倪。

「要讓通膨降溫，一定要把市場預期的心理打下來」，他表示，不管聯準會或財政部，幾乎都口徑一致，擺出超鷹姿態，也就是用窮兇極惡的恐嚇，讓市場對未來充滿悲觀預期，當然股價下跌是必要之惡。股價跌下來，資產縮水，對未來愈想愈悲觀，這是第一步。

謝金河指出，未來的世界經濟會像極端氣候般，波動會加大，大家看未來世界經濟的變化，像星海羅盤那樣，至少要盯住5個指標；首先是油價，17日油價大跌逾7美元，天然氣也重挫逾6%，這是預期未來經濟會衰退，油價因此下跌，油價跌，這是通膨降溫第一步，油價跌，糧食價格也下跌，貴金屬價格也下跌，這是通膨降溫第一個指標。

第二，是美元指數，這個禮拜美元指數上漲至105.788，美元匯價持續上升，全球經濟壓力加大，這一陣子，日圓，韓元，菲律賓披索，泰銖，馬幣都創新低，資金回流美國，新興市場壓力大，不小心就會出現像1997年的亞洲金融風暴，今年以來，經濟體質不佳的秘魯，斯里蘭卡已瀕傳危機，美元愈強，世界的壓力愈大。

第三，是債券殖利率，如果殖利率一直往上飆，股票的投資價值會不斷被壓縮，這次台積電股價跌不停，當然和債券殖利率飆高有關，未來殖利率往上走？或往下？茲事體大！過去兩年，利率很低的時候，全球負殖利率債券幾乎到18兆美元，現在除了日本三年期以內的債券，負殖利率債券已絶跡。

第四是代表全球物價的指標CRB指數，這次最高到329.57，未來若能往下，對世界經濟才是好的預兆；最後一個是VIX恐慌指數，這是象徵市場情緒的指標，這次最高到38.89，最低到23.9，現在在31附近，若能落到20左右，這個世界才會平靜。（編輯：孫唯容）

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