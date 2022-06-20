《少年吔》神曲改編嘻哈版　幕後作曲竟是高流執行長

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李欣芸透露，《電火柱仔》「鏘」到爆的歌詞，要感謝與陳明章長期合作填詞的台語詩人陳明瑜，當時他們是先看《少年吔，安啦！》未完成電影片段和劇本，再由陳明瑜針對片中顏正國飾演的「阿國」角色，寫出神靈活現、睨視幻空的歌詞，交由李欣芸揣摩這種「頭殼鏘掉」的狀態來譜曲。
然而，對當時才廿多歲的音樂女文青，又是如何想像揣摩呢？李欣芸坦承，唸音樂系時，最嚮往的是能寫出風花雪月的百萬流行金曲，但畢業後有幸和「黑名單工作室」、陳明章老師等人合作，讓她發現歌曲與現實生活結合的另類能量。她出道製作的首張專輯，就是陳明章的《下午的一齣戲》，甚至野百合學運時，還和陳一去廣場唱歌給抗爭的學生聽。就這樣，讓李欣芸更願意去感受現實生活中的酸甜苦辣，以及從中蘊釀發酵所粹取的人生之歌。
對於嘻哈歌手夏沐而言，這回向神片《少年吔，安啦！》致敬所寫的歌曲《我的少年安》，靈感來自她國中少女時期自己的故事。「那時愛上一位黑幫小哥，就是酷帥又帶種那一類，為了他我可以蹺課又蹺家。」之後夏沐一人隻身赴美求學3年，2016年返台後開始音樂創作，這次譜寫的《我的少年安》，就是將她這段真實深刻的愛情體驗，以女性視角和時下最流行的嘻哈曲風來表現。
夏沐今年24歲，剛好也是李欣芸當年以叛逆勇敢的心創作《電火柱仔》同一年齡。提到嘻哈音樂，李欣芸表示，高雄流行音樂中心週邊的鹽埕、西子灣等腹地，就是年輕人群眾的「嘻哈高雄」重地，每回高流有嘻哈饒舌的演唱，都有很大迴響，已是高流關注的重點。
李欣芸認為，30年前那張《少年吔，安啦！》電影原聲帶，其實就是台灣解嚴後，電影、音樂文青年最熱血澎湃胸的大爆發時代，她很感謝該片監製侯孝賢導演、原聲帶監製倪重華讓她有機會以「Baboo樂團」身份，和林強以及當時尚正式未出道的伍佰一起合作，不但呈現了那個時代的風風火火，日後更成為新台語搖滾史上超級經典的電影原聲帶。