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《少年吔》神曲改編嘻哈版　幕後作曲竟是高流執行長

▲李欣芸（左）、嘻哈歌手夏沐（右）共同為《少年吔，安啦！》製作致敬原聲帶。（圖／牽猴子提供）
▲李欣芸（左）、嘻哈歌手夏沐（右）共同為《少年吔，安啦！》製作致敬原聲帶。（圖／牽猴子提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-20 00:11:36

1992年電影《少年吔，安啦！》，不但是網路傳頌的台灣黑幫電影神作，電影原聲帶更是新台語搖滾的經典神碟，神曲《電火柱仔》就是其中代表之一。「街仔路的電火柱仔，攏甲我立正站好！惦惦啊聽我浪子阿國仔唱歌…。」很難想像，這首「鏘度破表」的神曲《電火柱仔》，竟然是由氣質才女音樂人，現任高雄流行音樂中心執行長李欣芸所譜曲，看著本人、聽著音樂對照，反差指數即刻破表！

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▲李欣芸（右）、夏沐（左）是《少年吔，安啦！》前後兩張充滿台灣兄弟陽剛味的音樂專輯中，唯二的女生代表。（圖／牽猴子提供）
▲李欣芸（右）、夏沐（左）是《少年吔，安啦！》前後兩張充滿台灣兄弟陽剛味的音樂專輯中，唯二的女生代表。（圖／牽猴子提供）
李欣芸昨天特別北上，和這回投入全新嘻哈版《少年吔，安啦！ 30週年致敬合輯》創作的新生代嘻哈女聲夏沐會面，夏沐是嘻哈選秀節目「 大嘻哈時代 」唯一海選晉級竄紅的饒舌女歌手，兩人是《少年吔，安啦！》前後兩張充滿台灣兄弟陽剛味的音樂專輯中，唯二的女生代表，萬綠叢中兩點紅的兩位音樂女力，昨天一起暢談分享她們如何將生活經歷，融入於《少年吔，安啦！》電影原聲帶和30年後的嘻哈版致敬專輯中。

李欣芸透露，《電火柱仔》「鏘」到爆的歌詞，要感謝與陳明章長期合作填詞的台語詩人陳明瑜，當時他們是先看《少年吔，安啦！》未完成電影片段和劇本，再由陳明瑜針對片中顏正國飾演的「阿國」角色，寫出神靈活現、睨視幻空的歌詞，交由李欣芸揣摩這種「頭殼鏘掉」的狀態來譜曲。

▲高雄流行音樂中心執行長李欣芸是《電火柱仔》的譜曲者。（圖／牽猴子提供）
▲高雄流行音樂中心執行長李欣芸是《電火柱仔》的譜曲者。（圖／牽猴子提供）
然而，對當時才廿多歲的音樂女文青，又是如何想像揣摩呢？李欣芸坦承，唸音樂系時，最嚮往的是能寫出風花雪月的百萬流行金曲，但畢業後有幸和「黑名單工作室」、陳明章老師等人合作，讓她發現歌曲與現實生活結合的另類能量。她出道製作的首張專輯，就是陳明章的《下午的一齣戲》，甚至野百合學運時，還和陳一去廣場唱歌給抗爭的學生聽。就這樣，讓李欣芸更願意去感受現實生活中的酸甜苦辣，以及從中蘊釀發酵所粹取的人生之歌。

對於嘻哈歌手夏沐而言，這回向神片《少年吔，安啦！》致敬所寫的歌曲《我的少年安》，靈感來自她國中少女時期自己的故事。「那時愛上一位黑幫小哥，就是酷帥又帶種那一類，為了他我可以蹺課又蹺家。」之後夏沐一人隻身赴美求學3年，2016年返台後開始音樂創作，這次譜寫的《我的少年安》，就是將她這段真實深刻的愛情體驗，以女性視角和時下最流行的嘻哈曲風來表現。

▲夏沐是嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》唯一海選晉級竄紅的饒舌女歌手。（圖／牽猴子提供）
▲夏沐是嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》唯一海選晉級竄紅的饒舌女歌手。（圖／牽猴子提供）
夏沐今年24歲，剛好也是李欣芸當年以叛逆勇敢的心創作《電火柱仔》同一年齡。提到嘻哈音樂，李欣芸表示，高雄流行音樂中心週邊的鹽埕、西子灣等腹地，就是年輕人群眾的「嘻哈高雄」重地，每回高流有嘻哈饒舌的演唱，都有很大迴響，已是高流關注的重點。

李欣芸認為，30年前那張《少年吔，安啦！》電影原聲帶，其實就是台灣解嚴後，電影、音樂文青年最熱血澎湃胸的大爆發時代，她很感謝該片監製侯孝賢導演、原聲帶監製倪重華讓她有機會以「Baboo樂團」身份，和林強以及當時尚正式未出道的伍佰一起合作，不但呈現了那個時代的風風火火，日後更成為新台語搖滾史上超級經典的電影原聲帶。

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