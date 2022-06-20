Twice最強歌曲不是《TT》？這首逆襲神超越　粉絲也驚呆

南韓女團Twice出道至今已經第七年，人氣依舊是紅不讓，其中成員還有一名台灣女孩周子瑜，團體一舉一動都備受國人關注。而說到Twice的歌曲，無不讓人想到多年前席捲全球的那首《TT》，朗朗上口的旋律以及經典的舞蹈動作，風靡一時。不過，近日就有網友發現，其實Twice最強的神曲不是《TT》，而是另一首《What is Love》，引起熱議。
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一名網友在Dcard貼文指出「雖然都一樣是Twice的歌，但《What is Love》的觀看數已經到達6.4億，已經超越《TT》的觀看數6.3億了！」讓網友興奮表示「恭喜！撒花！《What is Love》成為Twice MV點閱率最高的第一名歌曲」。
貼文一出，網友紛紛回應「記得是今年3月正式超越《TT》，短短八個月內超越了《LIKEY》跟《TT》大魔王，讚數則是去年九月超越《I CAN'T STOP ME》，那部爆紅TikTok真的影響很大，也很開心這首歌被更多人聽見」、「這首真的好聽到我以後真的要在婚禮放欸！」、「《What is love》是我的入坑曲欸，為兔寶們感到開心」、「《What is love》真的是愛到想放在婚禮上的歌」、「這首真的超級好聽，但能超越《TT》也是感到非常驚訝」、「那時候就想說只是爆紅，沒想到竟然超越《TT》，實在太驚喜了QQ」。
而事實上，原先Twice最強歌曲確實為《TT》，不過就在去年時，一對菲律賓夫妻在婚禮上大跳《What is love》這首歌，影片在Tik Tok、臉書上瘋傳，不少人便開啟Tik Tok舞蹈挑戰，該首歌便瞬間掀起巨大討論，讓當時已經出3年的《What is love》再度衝上眾多音源排行榜第一，如今歌曲邁入第四年，也成功成為Twice眾多MV點閱率最高的一首歌曲，讓不少粉絲都相當高興。（編輯：張嘉哲）