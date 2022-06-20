兒童BNT第二劑暑假開打 教團籲讓家長自行攜往施打站
指揮中心將於6月22日開打第二劑兒童輝瑞BNT疫苗，只需與第一劑相隔超過4週即可施打。全國教育產業總工會今（20）日指出，各縣市的第二劑兒童BNT大致上分為「疫苗施打站點」及「入校接種」2種施打計畫，但時間上均超過7月1日，已進入暑假，為避免學生群聚、教師過度勞累，建議教育部要求各校於暑假前先發放家長意願書，暑假期間由家長逕行將孩子攜往各疫苗施打站接種疫苗。
全教產指出，中小學教師在停課期間因混成教學，很多事情至少需做2種（即面對實體學生及線上學生），或因學生染疫停課復課而需做2遍以上，包括考卷出2遍、作業出2遍、暑假作業出2遍等；疫情以來，基層教師從口罩志工、酒精志工、量額溫志工、快打站志工，到最近的快篩志工，無論教學或非教學工作，均已辛苦很久，而未兼行政職的教師多年來皆無特休假，盼這個暑假讓教師們休息。
全教產表示，未兼行政教師於學生寒暑假期間返校服務，須事先協商訂定，為避免學校於暑假期間未經事先協商訂定，即要求導師返校服務學生疫苗施打事宜，也為避免學生又再群聚，建議教育部要求各地學校於暑假前先發放意願書，讓家長在暑假期間逕行將孩子攜往各疫苗施打站接種第二劑兒童BNT。
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