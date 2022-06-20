金鐘獎主持人「阿國」再涉毒！凌晨形跡可疑、遭警抓包
曾榮獲金鐘獎的前警廣主持人阿國（洪宗適），2019年底，因涉毒被捕，還一度在鏡頭前痛哭，並宣稱要加入反毒公益，不料昨天（19日）凌晨，他在台北市松江路，再度被警方查獲身上持有安非他命，全案訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。
據了解，2019年底，阿國因與網友約炮，還攜帶安非他命助興，被信義分局喬裝警員當場人贓俱獲，面對檢方偵辦，阿國坦承確實有用藥，同時十分後悔自己的行為，更願自費接受戒癮治療，因此檢方給予緩起訴處分，期限2年。
涉及毒品案後，阿國遭到警廣開除，但鄉土之聲廣播電台仍讓他重返廣播界工作，沒想到昨天凌晨3時許，他走在台北街頭，被巡邏員警認為形跡可疑，因此上前盤查，在身上搜出安毒、吸食器，雖然阿國自稱工作壓力大，為舒緩才會施用先前遺留的安非他命，對於再次吸毒被逮，也感到很懊悔，但仍被依違反毒品危害防制條例送辦。（編輯：陳苾暐）
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