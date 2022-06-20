COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

金鐘獎主持人「阿國」再涉毒！凌晨形跡可疑、遭警抓包

▲金鐘獎主持人「阿國」，凌晨在台北市街頭，因形跡可疑遭到警方盤查，在身上搜出安非他命。（圖／翻攝畫面）
▲金鐘獎主持人「阿國」，凌晨在台北市街頭，因形跡可疑遭到警方盤查，在身上搜出安非他命。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 10:41:30

曾榮獲金鐘獎的前警廣主持人阿國（洪宗適），2019年底，因涉毒被捕，還一度在鏡頭前痛哭，並宣稱要加入反毒公益，不料昨天（19日）凌晨，他在台北市松江路，再度被警方查獲身上持有安非他命，全案訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲阿國犯後向警方表示，自己因為工作壓力過大，才會拿以前留下的毒品食用。（圖／翻攝畫面）
▲阿國犯後向警方表示，自己因為工作壓力過大，才會拿以前留下的毒品食用。（圖／翻攝畫面）
據了解，2019年底，阿國因與網友約炮，還攜帶安非他命助興，被信義分局喬裝警員當場人贓俱獲，面對檢方偵辦，阿國坦承確實有用藥，同時十分後悔自己的行為，更願自費接受戒癮治療，因此檢方給予緩起訴處分，期限2年。

涉及毒品案後，阿國遭到警廣開除，但鄉土之聲廣播電台仍讓他重返廣播界工作，沒想到昨天凌晨3時許，他走在台北街頭，被巡邏員警認為形跡可疑，因此上前盤查，在身上搜出安毒、吸食器，雖然阿國自稱工作壓力大，為舒緩才會施用先前遺留的安非他命，對於再次吸毒被逮，也感到很懊悔，但仍被依違反毒品危害防制條例送辦。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

毒蟲透過手機盒藏毒外送！搞「安毒得來速」　被抓後痛哭

5台人「跨國運毒」落網！柬埔寨警查獲近700公斤各式毒品

2周內傳3起槍案！北市警大規模掃蕩　加強檢肅槍械、毒品

民進黨籍議員顏旭懋涉走私「上億毒品」！遭屏檢求處重刑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀