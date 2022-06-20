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台北國際食品展覽22日登場　農委會設台灣館共譜農業淨零

▲2022台北國際食品展覽會即將於22日至25日舉行，圖為台北國際食品展覽展品照片。（圖／農委會提供）
▲2022台北國際食品展覽會即將於22日至25日舉行，圖為台北國際食品展覽展品照片。（圖／農委會提供）

記者許若茵／台北報導

2022-06-20 10:42:51

2022台北國際食品展覽會即將於22日至25日舉行，本次農委會邀集103家國內農產業者共同籌設「台灣館」，除安排廠商與國內外業者進行外銷商洽活動，也以「永續‧韌性‧零碳農業」為主題，劃設6大展區，還設置「農業淨零碳排」主題形象區，邀請國內外業者與消費者踴躍前往參觀。

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本次台北國際食品展覽會在南港展覽二館舉辦，其中25日開放一般民眾購票參觀，農委會特別邀集103家國內農產業者共同籌設「台灣館」，除安排廠商與國內外業者進行外銷商洽活動，同時也向國人呈現國產優質農產食品。

農委會說明，今年台灣館以「永續‧韌性‧零碳農業」為主題，分為「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」、「農村好物區」及「TGA農業品牌區」等6大展區，並特別設置「農業淨零碳排」主題形象區，說明國產農產食材在生產過程中如何透過「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」等4大主軸來減少碳排放，也讓參觀民眾瞭解如何選購低碳排的農產食品，跟上「綠趨勢」。

農委會表示，多年來輔導國產農產業者，開發台灣農產優質食材的多元產品，拓展國內外商機；今年「台灣館」將有103家業者，展出各式各樣由產地直送的農、漁、畜新鮮食材，以及多元豐富的創意零食、美味調理食品、精緻農業伴手禮等。

農委會強調，雖致力推動農業生產體系邁向永續、減低碳排放，但有感於消費者對於農業生產過程較為陌生，特別在今年「台灣館」設置「農業淨零碳排」主題形象區，向國內外食品專業買主及消費者介紹我國以「永續」、「韌性」、「零碳」農業體系生產優質農產食品的願景，以及讓消費者知道如何選購環境友善、低碳排放的農產食品，支持台灣農業生產邁向淨零，共創永續共好的未來。

農委會解釋，因為農產品生產、加工及運輸過程的各項碳排放計算非常複雜，國際上也有不同認定標準，但有一些原則是消費者可以掌握的。舉例來說，農產品生產過程中合理施肥，可減少過多的肥料以溫室氣體方式散逸浪費，如果農產品張貼了產銷履歷標章，消費者就可以查詢農民生產過程中施用肥料情形；此外，獲得有機驗證的農產品因為使用有機質肥料，不僅減少散逸溫室氣體，還可以增加土壤碳匯。

農委會提醒，今年「台灣館」將舉辦十大人氣商品票選活動，從今天開始，民眾可上網票選最感興趣的商品，展期結束後將抽出多項好禮，包括智能鍋、烤箱等小家電，歡迎大家上網支持心目中最喜歡的台灣農產食品。

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