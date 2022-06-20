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兩廳院「青銀共創分享會」　台日英跨國跨域交流

▲兩廳院「青銀共創計畫」透過欣賞演出，結合主題工作坊，引導跨代深度對話。（圖／蔡耀徵提供）
▲兩廳院「青銀共創計畫」透過欣賞演出，結合主題工作坊，引導跨代深度對話。（圖／蔡耀徵提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-20 11:14:16

國家兩廳院今年正式啟動「青銀共創計畫」，透過一系列看戲分享與工作坊，建立青銀溝通橋梁，今（20）日宣布，將於7月30日至31日舉辦「2022青銀共創分享會—以表演藝術作為實踐的進行式」，邀集國內外投入青銀共創議題的學者及藝術家擔任講師，展開分享與交流，即日起開放報名，歡迎關注青銀議題的民眾加入。

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國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，啟動多年的樂齡計畫獲得各界熱烈回響，同時提醒我們世代溝通與交流的重要性，因此今年注入青年活力，正式啟動「青銀共創計畫」，讓表演藝術成為青銀世代對話的媒介，減少因年齡差距而產生的疏離、誤解或偏見，為跨世代之間的互動建立良善的循環。

「青銀共創計畫」於TIFA台灣國際藝節期間率先推出「青銀有約」看戲計畫，以「關係」為主軸，邀集15到35歲的青年與55歲以上的樂齡朋友們一同觀看演出，並於演後進行主題式交流工作坊；「青銀共創工作坊」則藉由「自我覺察」與「生命故事」設定課程主軸，招募跨領域的特定參與者，以聲音、舞蹈、戲劇、書寫為媒介，或從歌曲出發搭配生命故事，透過不同領域的引導，發掘彼此忽略的價值，也為下一步對話開啟新的溝通橋樑。

國家兩廳院指出，即將於7月舉辦為期2天的「2022青銀共創分享會」，將集結多位青銀共創及藝術領域的專業人士齊聚一堂，為參與者帶來一系列講座及工作坊。

首先由兩廳院說明青銀共創計畫的理念與設計思考，並邀請台大創新設計學院助理教授陳懷萱偕同陳韻文博士，從表演藝術角度，暢談對青銀共創的看法與期待，而後由青銀共創工作坊講師，包括專業聲音講師魏世芬、舞蹈創作者蘇威嘉、舞蹈治療師謝慧超、表演講師李育芳、影視編劇詹傑分享帶領青銀工作坊的觀察與心得。

此外，特別邀請日本劇團OiBokkeShi創辦人菅原直樹，以及英國Barrowland Ballett藝術總監Natasha Gilmore，分別以「老年與戲劇—分享超高齡社會下表演藝術的潛在能力」，以及「世代共舞」為題，線上分享戲劇及舞蹈應用經驗，藉由國際案例、活動設計、課程觀察等內容，提供參與者多元的思考方向。

工作坊的部分，則以近年來國際間廣泛運用的「世界咖啡館」團隊學習方式分組交流，鼓勵來自各領域的參與者以開放的角度展開討論，尋找新的觀點；最後則邀請李育芳、蘇威嘉、謝慧超、魏世芬與陳韻文分別帶領戲劇、舞蹈、聲音等不同主題的示範工作坊，透過親身體驗，探索未來運用於工作現場的可能。

國家兩廳院盼透過分享會的交流與討論，引發相關領域工作者不同的想法及刺激，進而發展出更多樣貌的行動方案，歡迎藝術文化、長照社福、護理醫療、健康福祉、心理諮商、地方創生、中高齡等相關領域工作者或機關組織，以及對高齡或青銀共創議題有興趣的民眾踴躍報名參加「2022青銀共創分享會」

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