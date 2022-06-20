1個讚給1元！女兒「創意發明」竟爆紅 獎金曝光尷尬了
不少網友為了製造話題、提升關注度，都會在個人社群發起「讚數挑戰」，主旨是當按讚數達滿足某條件時，就要履行自己的承諾，不過近日在日本，一位爸爸就為此嚇出一身汗，他為了鼓勵女兒自己發明了「手動電風扇」，於是拍下影片發起讚數挑戰，怎料影片意外爆紅，短時間就超越40萬人按讚朝聖。
綜合日媒報導，這名爸爸日前在推特發文表示，自己9歲的女兒用手工自製了電風扇，附上的影片可見，小女孩使用了面紙盒和廚房紙巾內的空紙棍，做出一台手持可轉動的機關，只要轉動紙棍，作為風扇葉片的面紙盒也會跟著轉動。
過程中，女兒希望爸爸將影片上傳，且「有1個讚就給我1元」，爸爸當時心想「反正我的推特追蹤人數少的可憐」，且為了鼓勵女兒，就爽快答應；而貼文讚數一開始就有明顯成長，爸爸原本還感到開心，但僅過了1天，竟然就衝破10萬個讚，截至現在已累積41萬。
貼文下方網友也紛紛回應，「這女兒太聰明了」、「女兒太有才」、「爸爸這次踢到鐵板了喔」、「女兒懂的怎麼衝流量，以後是網紅的料吧」、「證明了推文不要亂發」、「不只是發明家，女兒還是個優秀的商人」、「靠這波賺飽飽」。
事實上，當貼文讚數到13萬時，爸爸就已再發文希望能截止，不過最後累積金額仍達到40萬日圓（約8.8萬元台幣），不過暖心的是，女兒認為獎金數目過多，爸爸提就議改成「100個讚換1日圓」，不過女兒仍覺得太多，於是只和爸爸換了一個1800日圓（約397元台幣）的魔術方塊，她就已經相當滿足。（編輯：張志浩）