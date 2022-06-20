台股開高震盪！午盤下挫120點 台積電失守500元
美股上週五（17日）漲跌互見，日韓股市今（20）日表現較弱，影響台股開高震盪，午盤下挫約120點，指數約來到15517點左右，跌幅約0.79％；「護國神山」台積電再破底，早盤下跌6元，午盤跌2元，來到499元，跌幅達0.40%。貨櫃三雄重挫，萬海領先破底；今日盤面焦點集中在生技、網通以及金融族群。
美國聯準會（Fed）升息3碼對抗通膨，在上週全球股市大跌之後，美股週五主要指數出現漲多跌少局面；今天亞股表現疲弱，日韓股市約跌逾1%；台股今日以15649點開出，小漲20點，隨後翻黑大跌逾百點，下挫約120點，指數約來到15517點左右，跌幅約0.79％。
「護國神山」台積電再破底，早盤達495元，創2020年12月4日以來新低，下跌6元，午盤跌2元，來到499元，跌幅達0.40%；今日台股中流砥柱聯電、聯發科午盤上漲逾1%，鴻海漲約1%內；電子持續熄火的像是台達電午盤跌逾2%，大立光跌逾1%。
貨櫃三雄重挫，萬海今天領先破底，午盤跌逾6%，長榮、陽明跌逾5%。
今日盤面焦點集中在生技、網通族群，像是佰研亮燈漲停，太景*-KY午盤漲逾3%，智擎漲逾2%，智邦漲逾3%，昇達科、智易、中磊則小漲1%內；部分金融族群表現強勢，午盤台新金、第一金漲逾1%，兆豐金、玉山金、永豐金皆漲約1%內。