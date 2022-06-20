鄭秀文饒恕許志安出軌！糾纏33年不離棄 全因爸爸5叮嚀
港星許志安2019年婚內出軌，被偷拍在計程車上激吻女星黃心穎，鹹濕畫面放送到大眾面前，重創他長年給人老實誠懇的印象，至今3年過去，他宣布加盟新唱片公司再出發，老婆鄭秀文不離不棄，鼓勵他重新復出，也曝光選擇原諒另一半的原因，是因為父親的5句話。
1989年，年僅16歲的鄭秀文結識同門師兄許志安，直到2013年結婚，中間分分合合，期間染上嚴重憂鬱症，許志安陪他走過低潮，甚至也曾被傳為是男方戀情的第三者，至今超過30年的感情比愛人更親密，如家人般深厚，因此當年男方爆出不倫戀時，記者會上痛哭道歉，外界原以為會分手，鄭秀文卻原諒了他。
她近日在IG分享和已逝父親合影，透露病榻前兩人攜手禱告，走過生離死別，父女間未留遺憾，開明的爸爸曾告訴她5句話，「做人不亢不卑」、「要懂得欣賞他人，也要欣賞伴侶而非單單愛」、「不要輕易放棄」、「人生中需要忍耐」、「人生不一定要生兒育女」，最重要選擇活得開心的方式。
因為從小活在父母關愛的家庭，鄭秀文一直深信愛，對於許志安復出此事，她坦言許志安難免有點緊張，「真正要踏上舞台，再次面對觀眾，我覺得不多不少一定有一種恐懼的，我這個可以理解的，但是我覺得只有他保持一個謙虛的心，然後好好地珍惜這一次再唱歌的機會，我覺得先把自己好好做好吧！」