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自由誠可貴！受刑人發燒不敢說　民眾黨憂黑數成防疫缺口

▲民眾黨爆料台中監獄疑有多位受刑人確診，卻因擔心「會被關起來」不敢聲張。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.20）
▲民眾黨爆料台中監獄疑有多位受刑人確診，卻因擔心「會被關起來」不敢聲張。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.20）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-20 12:52:19

中南部疫情還在高原期，全台收容受刑人數量最多的台中監獄，傳出疑似確診卻不敢通報的情形。一名受刑人母親向民眾黨台中市議員參選人張仲翹陳情，指兒子咳嗽、喉嚨痛卻不敢說，同在外役監的「同學」，有類似症狀者高達4、5人，大家擔心失去僅有的自由，寧可盡量忍耐也不聲張。監所空間有限，張仲翹擔心一發不可收拾，認為台中監獄應全面快篩，揪出病源。

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依矯正署公佈資料，全國在監人數4.8萬人，台中監獄就有5千多人，是台灣人數最多的監獄。今年4月，中監一名戒護人員確診，由於CT值高達11.2，中監一口氣篩檢1210人，所幸全數陰性。

▲台中監獄平日收容至少5千名受刑人，是全國最大的監所。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.20）
▲台中監獄平日收容至少5千名受刑人，是全國最大的監所。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.20）
一位媽媽向民眾黨台中市參選人陳情，她昨天（19日）到台中監獄探監，兒子表示發燒到37.7度、身體出現忽冷忽熱、咳嗽、喉嚨痛等症狀，覺得自己和其他人一樣「應該也確診了」。她問兒子有沒做快篩？得到的答案是「這邊平常沒做快篩，如果不舒服就跟獄方講，獄方會給藥、把人帶去隔離。」

這位媽媽說，兒子在監獄裡面被教育到「與病毒共存」，由於受刑人必須表現良好才能到外役監、有機會「到外面上班」透透氣，因此「同學」們非常珍惜，除非病得很嚴重，否則寧可不講，避免再「被抓去關」。

▲民眾黨參選人張仲翹（右）與擔心的媽媽電話連線，呼籲中監重視受刑人隱匿身體不適的問題。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.20）
▲民眾黨參選人張仲翹（右）與擔心的媽媽電話連線，呼籲中監重視受刑人隱匿身體不適的問題。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.20）
但這些黑數恐成為防疫破口，她說，和監所合作的公司行號，不一定有為受刑人做快篩，受刑人和外界接獨，再把病毒帶到空間密集的監獄內，將沒完沒了，因此向張仲翹陳情，希望獄方重視群聚危機。

對此台中監獄僅以書面聲明回應，表示已購3千劑快篩，足夠獄方使用；獄方設有培德醫院，若有症狀皆由醫師看診評估、開立藥物或進行其他醫療處置；不論是監獄內或外役監的受刑人，每日皆早晚兩次量測體溫，若體溫異常，都會安排到醫院看診。至於受刑人的確診數，除了監所內部管控，醫院也會回報給指揮中心。

但張仲翹表示，全面普篩才是抓出黑數的最好方式，他已透過立委高虹安辦公室索取資料，希望獄方能早日提出解方。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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