自由誠可貴！受刑人發燒不敢說　民眾黨憂黑數成防疫缺口

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一位媽媽向民眾黨台中市參選人陳情，她昨天（19日）到台中監獄探監，兒子表示發燒到37.7度、身體出現忽冷忽熱、咳嗽、喉嚨痛等症狀，覺得自己和其他人一樣「應該也確診了」。她問兒子有沒做快篩？得到的答案是「這邊平常沒做快篩，如果不舒服就跟獄方講，獄方會給藥、把人帶去隔離。」
這位媽媽說，兒子在監獄裡面被教育到「與病毒共存」，由於受刑人必須表現良好才能到外役監、有機會「到外面上班」透透氣，因此「同學」們非常珍惜，除非病得很嚴重，否則寧可不講，避免再「被抓去關」。
但這些黑數恐成為防疫破口，她說，和監所合作的公司行號，不一定有為受刑人做快篩，受刑人和外界接獨，再把病毒帶到空間密集的監獄內，將沒完沒了，因此向張仲翹陳情，希望獄方重視群聚危機。
對此台中監獄僅以書面聲明回應，表示已購3千劑快篩，足夠獄方使用；獄方設有培德醫院，若有症狀皆由醫師看診評估、開立藥物或進行其他醫療處置；不論是監獄內或外役監的受刑人，每日皆早晚兩次量測體溫，若體溫異常，都會安排到醫院看診。至於受刑人的確診數，除了監所內部管控，醫院也會回報給指揮中心。
但張仲翹表示，全面普篩才是抓出黑數的最好方式，他已透過立委高虹安辦公室索取資料，希望獄方能早日提出解方。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。