林俊憲爆料：桃機行李設備　零件來自中國軍火國企

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范孝倫說，桃機是國門又是關鍵基礎設施，已經邀請要求監造單位、廠商，一定要確實依照有關規定辦理，如果沒有當然就依約處置。其實國內廠商也有製造能力，所以已經請公司一定要優先採用國內產品。
林俊憲表示，桃機在今年1月招標「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，其中招標文件載明自助行李託運設備之電腦控制系統、監控系統、資安檢測等項目不得使用中國產品。
林俊憲說，得標廠商新鼎系統所採用的輸送機設備宣稱是在台灣「自行製造」，其中零組件大部分產自中國，並在中國組裝，而 整套系統最重要的PLC（可程式邏輯控制器）硬體雖然是日本品牌，但真正的關鍵在於PLC內的程式語言是由中國製造商提供，存在後門風險。
林俊憲指出，新鼎此次合作的廣州北方機電來頭並不單純。該公司是中國北方工業集團（又稱中國兵器工業集團）旗下的子公司，北方工業不僅是中國國務院直屬的央企，更是解放軍最重要的供應商。
林俊憲說，案件會曝光是因為，施工規範中規定輸送機必須在製造商的工廠內測試並組合完畢才能交運，監造方世曦工程傳出被新鼎要求一同前往中國廠 驗，等於承認整台設備根本是在中國製造測試完成，號稱台灣製造是遊走在灰色地帶。
世曦工程顧問公司協理施亮輝表示，並未被要求到中國場驗，所有的設備、產品甚至零組件，監造單位代表政府機關把關立場，絕對不允許有中國軍方背景的公司、組織、有關係的廠商提供產品，甚至零組件都不同意，會嚴格把關。
交通部政風處副處長徐慶全則說，有關林俊憲所指證的這些事項，將會同桃機公司查明清楚。