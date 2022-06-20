5病纏身秀裸背被P圖 陳柏惟嘆太真實：會成群組謠言
前基進黨立委陳柏惟免疫系統下降，健康亮紅燈。昨他在臉書秀出5病纏身的裸背照，透露自己「物理性蕁麻疹、口腔炎、牙齒斷掉、嘴泡疹、汗斑」，還被蜜蜂「背刺」。媒體報導後，陳柏惟感嘆好事不出門，裸背傳千里。好心網友為他P圖加上黑色內衣，由於太逼真引來上百人大笑，連陳柏惟都說「會變群組謠言我不騙你」。
當立委被罷免、幫林靜儀謝票卻掉下車，陳柏惟的衰運似乎還沒走完！昨天他在臉書發文表示，近來免疫系統低下，身體出現許多狀況，他列出「物理性蕁麻疹、口腔炎、牙齒斷掉、嘴泡疹、汗斑」5狀況，衰的是，昨天還被蜜蜂刺到！他嘆「這幾年就是身心靈的試煉，看我多會忍，都沒讓你知道。」
陳柏惟貼出滿佈紅斑的後背照，耍寶的說：「什麼台灣病都中了，就是武漢那個還沒，病毒看到我都會怕嗎？」一個晚上獲500多則回應，3Q粉好心疼，叮嚀他多休息、少在半夜滑臉書。
多家媒體報導陳柏惟5病齊發，中午他再於臉書感嘆「好事不出門，裸背傳千里」，搞笑說自己「為人樂善好施、熱心助人、言出必行」都沒被報導。網友笑說他的裸背太吸引人，還有人幫他的裸背加工、P上女性黑色胸罩，寫著「把背部遮起來，大家就會注意到你的樂善好施了」。
但這件內衣實在P得太像，網友們瞬間炸樓，連陳柏惟也開始擔心會後遺症，該名網友只好繼續後製，在內衣打兩次「純屬虛構」大字，請大家不要誤會。