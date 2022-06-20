哈根達斯香草冰淇淋殘留農藥下架！7-11「這招」快速退款
國人熱愛Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋，不少民眾才剛趁夏日購物季特價，在電商網購與超商搶先囤貨一波，沒想到今（20）日傳出進口台灣的香草冰淇淋驗出微量殘留農藥ethylene oxide，為保障消費者權益，業者不僅封倉暫停出貨，並針對相關批號產品預防性自主下架，即起開放消費者退貨與退款，並火速提供於電商通路及7-11統一超商購買的消費者申請線上退款。
Häagen-Dazs哈根達斯此次進口台灣的香草品脫冰淇淋（有效日期：20230413）與香草桶裝冰淇淋（有效日期：20221026），在輸入查驗時，檢出含有極微量殘留農藥ethylene oxide。業者強調自銷入台灣近30年以來，致力於提供消費者合法進口的高品質產品，為保障消費者權益，已第一時間將二批有疑慮的產品封倉並停止出貨，並針對有疑慮相關批號的香草冰淇淋杯裝產品，進一步預防性自主下架，同時免費提供客戶退貨及消費者退款。
實體通路退款
凡於實體通路購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品的消費者，持2022年4月26日之後的購買證明（含紙本發票／電子發票／雲端載具），可至原購買通路，依照各通路退款辦法即可辦理，退款期限至2022年8月31日止。
電商通路與7-11退款
凡於電商通路（包括momo購物網、蝦皮購物）或 7-11 購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品的消費者，可憑2022年4月26日之後的購買證明（含紙本發票／電子發票／雲端載具）至線上申請退款，退款期限至2022年8月31日止。
業者強調秉持最高負責的態度與誠意，解決消費者的疑慮與擔憂。並表示已於第一時間通報全球總部，經總部確認回覆表示，「全球各地哈根達斯流通販售的產品，皆未獲得任何相關通報」，並且全球原料供應商皆遵守歐盟與進口國相關國際法規規範，哈根達斯產品中並無使用環氧乙烷，因此對於此次抽驗的結果，我們與全球總部正積極謹慎的釐清各環節，並積極配合台灣主管機關執行相關查驗作業，共同守護消費者權益」。
如消費者對退費方式或產品仍有相關疑慮，可聯繫客服信箱，或是撥打客服專線：0800-056-118（服務時間：週一至週五9:00-12:30，13:30-17:30）反應。