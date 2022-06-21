牛津大學認證！Yahoo奇摩新聞連續6年網媒類第一

英國牛津大學「路透社新聞學研究所」近期公布2022數位新聞報告（Reuters Institute Digital News Report 2022），內容針對全球46個國家、調查逾9.3萬名民眾取得和接觸新聞的來源，以及媒體品牌信任度、新聞來源與使用裝置等4大部分進行調查分析。台灣的報告數據顯示Yahoo奇摩新聞在網路媒體類奪得第1名，而這也是該調查報告自2017年納入台灣以來，Yahoo奇摩新聞連續6年蟬聯冠軍。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲根據牛津大學數位新聞調查，Yahoo奇摩新聞連6年奪網媒類第1名。（圖／Reuters Institute Digital News Report 2022）路透社新研所為探討全球新聞市場概況，委託英國民調公司YouGov調查各國使用率調查分析，而在台灣部分，Yahoo奇摩新聞2022年在網媒類奪得第1名且連續6年蟬聯冠軍，報告指出電視、紙本等傳統媒體在數位環境的衝擊下遭遇困難，而集合眾多媒體內容擁有最多元新聞來源的Yahoo奇摩新聞，在網上相當受到歡迎。根據Comscore最新的數據也指出，Yahoo奇摩新聞的觸及率高達94.8%，也是全台網路媒體排名第一，與牛津研究報告結果不謀而合。▲在新聞來源部分，社群媒體和去年相比再度呈現上升的趨勢。（圖／Reuters Institute Digital News Report 2022）在新聞來源部分，社群媒體和去年相比再度呈現上升的趨勢，其中使用率最高前3名依序是LINE（49％）、臉書（45％）與Youtube（40％）。在使用裝置部分，台灣有高達74％民眾使用智慧型手機接收新聞資訊，勝過筆電（41％）與其它電子裝置（15％）。BNT兒童疫苗再抵台！第3批50.4萬劑上午運抵桃園機場統一布丁「冷凍變冰棒」 完美自製凍Q酷涼冰品2022家庭國民車大比拚！哪一台制霸空間、舒適感、零排放陶晶瑩、李李仁Ｘ晶生相伴金門高粱酒 讓每一口都傳情