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牛津大學認證！Yahoo奇摩新聞連續6年網媒類第一

▲Yahoo奇摩新聞連6年奪網媒類第1名。（圖／Yahoo圖庫）
▲Yahoo奇摩新聞連6年奪網媒類第1名。（圖／Yahoo圖庫）

生活中心/綜合報導

2022-06-21 15:00:04

英國牛津大學「路透社新聞學研究所」近期公布2022數位新聞報告（Reuters Institute Digital News Report 2022），內容針對全球46個國家、調查逾9.3萬名民眾取得和接觸新聞的來源，以及媒體品牌信任度、新聞來源與使用裝置等4大部分進行調查分析。台灣的報告數據顯示Yahoo奇摩新聞在網路媒體類奪得第1名，而這也是該調查報告自2017年納入台灣以來，Yahoo奇摩新聞連續6年蟬聯冠軍。

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▲根據牛津大學數位新聞調查，Yahoo奇摩新聞連6年奪網媒類第1名。（圖／Reuters Institute Digital News Report 2022）
▲根據牛津大學數位新聞調查，Yahoo奇摩新聞連6年奪網媒類第1名。（圖／Reuters Institute Digital News Report 2022）
路透社新研所為探討全球新聞市場概況，委託英國民調公司YouGov調查各國使用率調查分析，而在台灣部分，Yahoo奇摩新聞2022年在網媒類奪得第1名且連續6年蟬聯冠軍，報告指出電視、紙本等傳統媒體在數位環境的衝擊下遭遇困難，而集合眾多媒體內容擁有最多元新聞來源的Yahoo奇摩新聞，在網上相當受到歡迎。根據Comscore最新的數據也指出，Yahoo奇摩新聞的觸及率高達94.8%，也是全台網路媒體排名第一，與牛津研究報告結果不謀而合。

▲在新聞來源部分，社群媒體和去年相比再度呈現上升的趨勢。（圖／Reuters Institute Digital News Report 2022）
▲在新聞來源部分，社群媒體和去年相比再度呈現上升的趨勢。（圖／Reuters Institute Digital News Report 2022）
在新聞來源部分，社群媒體和去年相比再度呈現上升的趨勢，其中使用率最高前3名依序是LINE（49％）、臉書（45％）與Youtube（40％）。在使用裝置部分，台灣有高達74％民眾使用智慧型手機接收新聞資訊，勝過筆電（41％）與其它電子裝置（15％）。

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