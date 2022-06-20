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中職／神曲一次聽夠！伍佰&China Blue再戰動紫趴

▲神曲一次聽夠！伍佰&China Blue再戰動紫趴。（圖／樂天提供）
▲神曲一次聽夠！伍佰&China Blue再戰動紫趴。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-06-20 15:20:16

2022新光動紫三天三大主軸五六日分別為樂團再戰、經典再戰以及搖滾再戰。6月26日（日）賽後將一次結合三大主題，歡迎教父級搖滾天團「伍佰&China Blue」二度桃園球場開唱，以「樂團」、「經典」、「搖滾」之姿為新光動紫音樂祭第十年劃下完美句點。

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伍佰是亞洲最知名的搖滾歌手，同時也是搖滾樂團「伍佰&China Blue」的主唱及吉他手。伍佰&China Blue 的專輯《樹枝孤鳥》曾獲第10屆金曲獎最佳演唱專輯獎，個人並以《雙面人》專輯獲得第17屆金曲獎之最佳台語男演唱人獎，《釘子花》專輯獲第28屆金曲獎最佳台語專輯。1990年出道至今，共發行28張個人專輯，在台灣其專輯總銷量即已累計超過五百萬張！

伍佰狂放的嗓音，卻又可以溫柔地將一字一句唱進每個人的內心。創作一首又一首的動人情歌並以獨特的抒情搖滾曲風擄獲所有台灣人的共鳴，三十年來成為台灣人共同的珍貴記憶，「伍佰&China Blue」開啟台灣人對搖滾樂的視野與認知。

被封為現場王者(King Of Live)的伍佰，最著名的就是每一首他所創作的歌曲，不管是原曲重現還是重新編曲，都會隨著每一個現場不斷演化，去年在現場被觀眾瘋狂安可的熱情場景猶在，沒有想到只是上集，今年續演下集，經典的樂團搖滾神作即將全部炸裂，二度在樂天桃園棒球場的伍佰，帶大家感受搖滾巨星的力量，真的要與大家動紫、動紫、動紫！

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