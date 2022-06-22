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手搖飲慶畢業季買1送1！網友細看規則笑了：根本全民爽喝

▲幫大家慶祝6月畢業季，只要6/24～6/30於「甲文青」門市，曬出穿著學士服或戴學士帽的照片，可享大杯「半熟檸檬青」買1送1！業者超佛規定「不限應屆畢業生」，等於全民都能爽喝。（圖／甲文青提供）
▲幫大家慶祝6月畢業季，只要6/24～6/30於「甲文青」門市，曬出穿著學士服或戴學士帽的照片，可享大杯「半熟檸檬青」買1送1！業者超佛規定「不限應屆畢業生」，等於全民都能爽喝。（圖／甲文青提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-22 07:00:00

台中起家的厭世手搖飲「甲文青」，幫大家慶祝6月畢業季，只要6/24～6/30於門市，曬出穿著學士服或戴學士帽的照片，可享大杯「半熟檸檬青」買1送1！早就畢業好多年的上班族可別難過，業者超佛規定「不限應屆畢業生」，只要敢秀、不管你什麼時候畢業都可以，等於全民都能爽喝買1送1，快挖出青春回憶喝起來。歇腳亭則有芒果超爆料的「我鮮芒」系列，新品二杯特價110元。

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號稱中部檸檬大王的「甲文青」手搖飲，主打將台灣盛產的甜美鮮果，灌注每一杯好喝的手搖飲之中。嚴選來自屏東九如的檸檬與蜂蜜，打造「半熟檸檬青」紅遍逢甲商圈。以吉祥物雷蒙先生的獨特幽默感，道出令大家心有戚戚焉的厭世語錄，「凡是可以用錢解決的事情，我都不能解決⋯⋯」，講中普羅大眾的心聲；「人生再酸也酸不過檸檬」更令上班族印象超深刻。

鼓勵面對負面情緒特別敏感的人，喝杯「甲文青」滿血復活找回生活正能量。歡慶6月畢業季，只要6/24～6/30於門市，出示穿著學士服或戴學士帽的照片（不限應屆畢業生），即可享大杯「半熟檸檬青」買1送1！不是今年畢業的大家，也能一起挖出青春回憶喝一波。

▲門市設計厭世語錄牆，讓大家拍照打卡，免開口就能一秒秀出負能量。（圖／甲文青提供）
▲門市設計厭世語錄牆讓大家拍照打卡，免開口就能一秒秀出負能量。（圖／甲文青提供）
▲除了半熟檸檬青，檸夏初紅、芭樂檸檬都是人氣招牌。（圖／甲文青提供）
▲除了半熟檸檬青，檸夏初紅、芭樂檸檬都是人氣招牌。（圖／甲文青提供）
歇腳亭也在炎炎夏季推出「爆料鮮芒」系列，嚴選愛文芒果打造3款新品，「爆粒鮮芒茶凍」以新鮮芒果冰沙再加入經典翠綠茶凍；「楊枝甘露」加入小美冰淇淋奶香打造升級版；還有鹹甜芝士奶蓋搭配人氣手工奶酪的「蓋士鮮芒奶酪」，每一款都香氣直衝腦門，還吸得到鮮甜果肉。

歇腳亭「我鮮芒」系列新品，6/20起全台門市同步登場，6/20(一)～6/30(四)，芒果新品任購二杯特價110元（原價130元），芒果控可要好好把握時間開喝。

▲歇腳亭推出新鮮芒果超爆料的鮮芒系列手搖飲。（圖／翻攝自Sharetea歇腳亭FB）
▲歇腳亭推出新鮮芒果超爆料的鮮芒系列手搖飲。（圖／翻攝自Sharetea歇腳亭FB）


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