貓皇想跳進紙袋！下秒「啪」一聲落地　傻愣：誰背叛朕？

這下真的糗大了！貓咪是一種非常喜歡鑽紙箱或袋子的動物，狹窄的空間對牠們來說特別具有吸引力及安全感，但是也該考量一下自己的「身材」啊！日本就有一隻貓咪這天跳進一個紙袋，沒想到竟然發生「大出糗」的畫面，網友見狀全都笑歪了！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲美短貓「小町（こまち）」看起來總是一臉威嚴。（圖／推特帳號zawakoz）▲平時就愛鑽進紙箱裡。（圖／推特帳號zawakoz）日本東京一名飼主家裡養了兩隻貓咪，分別是美短貓「小町（こまち）」以及三花貓「Okayu（おかゆ）」，為了記錄兩隻愛貓逗趣的事，飼主特地開設推特帳號，與其他同樣愛貓的網友一起分享貓貓們的生活日常。這天小町站在櫃子上，看見門把上掛著一個紙袋，在好奇心的驅使下小町立刻伸手將紙袋拉了過來，思考一會兒後決定入內一探究竟，但是就在牠跳進袋子的那一刻，紙袋完全承受不住牠的重量，就這麼硬生生地被扯破，瞬間裂成兩半，只留下傻眼的小町坐在地上，一臉不悅地瞪著飼主彷彿在說：「是誰背叛了朕？」▲這天小町看見門把上掛著一個紙袋。（圖／推特帳號zawakoz）▲好奇地將紙袋拉近看看……（圖／推特帳號zawakoz）▲確認一下之後，牠縱身一跳……（圖／推特帳號zawakoz）▲紙袋竟然直接裂開來了！（圖／推特帳號zawakoz）▲留下一臉錯愕的小町，完全不知道自己是怎麼掉落在地上的！（圖／推特帳號zawakoz）▲小町：絕對不是朕胖了，肯定是你們有人背叛了朕，故意把紙袋弄破吧？（圖／推特帳號zawakoz）影片雖然是2018年分享的，至今也已吸引超過370萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「傻眼貓咪了」、「一定是紙袋先動手的」、「最後牠的臉感覺在否認事實」、「最後還要裝鎮定，太可愛了」、「撕破的瞬間我笑出來了」、「超級糗喵」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）你是誰？出門驚見「毛駕駛」端坐貨車 他愣：我沒養貓啊白貓與比特犬生活！長大後「站姿眼神」全變：罐罐交出來貓咪偷躲電視機後面！奴才發現牠一臉驚慌：可惡被抓包惹魔法喵喵？黑貓「倒U字型」飄浮下方現黑影 網全愣了