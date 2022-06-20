MLB／馬林魚王連8場優質先發 大物新秀滿貫轟助勝
邁阿密馬林魚王牌投手Sandy Alcantara今天作客到大蘋果先發出賽，面對國聯戰績最好的紐約大都會，繳出8局8K失2分的好投，加上生涯第一場出賽的多明尼加新秀Jerar Encarnacion，生涯首安就是滿貫全壘打，最終幫助馬林魚以6比2擊敗大都會。
「魚王」Sandy Alcantara從5月11日的比賽以來，加上今天的好投，已經連續8場比賽繳出優質先發的成績，這8場比賽平均防禦率只有0.99，每局被上壘率僅有0.75，整季防禦率目前只有1.72，是全大聯盟第二低，僅次於聖地牙哥教士隊的Joe Musgrove，也讓他的名字被加入國聯的賽揚討論名單中。
另一位馬林魚隊的奪勝功臣，是今天鎮守右外野的大物新人Jerar Encarnacion，他生涯第一場大聯盟出賽，親朋好友也都親臨現場見證，讓他賽前情緒非常激動，並擁抱自己的兄弟。
Encarnacion今年在小聯盟2A以及3A出賽57場，總共打出13轟，攻擊指數高達0.903，排名在馬林魚農場第20名。身高6呎4吋，體重250磅的他，除了打出滿貫全壘打，今天還跑出1次盜壘成功，送出1次外野助殺，是從1901年以來，第一名初登板就完成滿貫砲、盜壘、外野助殺的新人，也寫下第一位出生在多明尼加，首安就是滿貫砲的選手。
雖然今天馬林魚打敗大都會，但是兩隊還有多達13場的勝差，馬林魚距離外卡第3名的亞特蘭大勇士也還有7.5場勝差，如果想要在接下來的賽季衝擊季後賽，還需要這些年輕小將們好好努力了。