竹縣YouBike 2.0下週一啟用 大新竹收費一致

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楊文科說，關於民眾最想了解的騎乘費率，縣府和竹市府、竹科管理局秉持大新竹共同生活圈概念，三方取得共識，採一致的收費費率，騎乘4小時內每30分鐘10元，4小時至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元，而騎乘補助方案將於啟用時宣布。
交通旅遊處長游志祥說明，自從開始會勘設站以來，民眾針對設站點位給予縣府多方的建議，為此縣府也因應需求於網站設立民眾專區，蒐集民眾意見。目前已依民眾建議可行的站點完成會勘並確認竹北市共50處站點，建議專區將開放至6月底，後續站點部分將與竹北市公所確認擴充計畫後，再行開放民眾專區。
詳細站點資訊：https://reurl.cc/rD27oN ，
倘若民眾有騎乘問題可電洽微笑單車客服中心：03-659-1122，或至微笑單車網站查詢，
網址：https://www.youbike.com.tw/region/main/ 。
交旅處指出，民眾可透過手機下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP進行會員註冊，利用APP查詢租借方式與相關資訊，如站點位置、站點是否有車輛可借、及站點是否可歸還車輛等。目前一人最多可註冊5張電子票證，包括悠遊卡及一卡通，另外也支援手機綁定信用卡掃碼借車，讓民眾掌握最新即時資訊，使民眾操作上更加方便。