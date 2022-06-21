看到書就想睡？東京3大圖書館飯店　打開你的愛睏開關

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位於東京著名觀光景點「增上寺」與「東京鐵塔」附近的芝公園飯店，為了提供更加完善的住宿體驗，近年來多次進行內部裝潢的修繕，於2022年1月開始便以圖書館飯店的全新品牌姿態來服務下榻旅客。
為了使旅客可以透過圖書的魅力來體感飯店位處的地緣文化，於飯店內新增了住客能一邊享受飲品一邊閱讀的圖書休憩室（Library Lounge）。其中，最大的亮點就是找來了「銀座 蔦屋書店」的團隊來執導選書的工作，目前館內約有1500本藏書，書籍的類型以日本文化、建築、寫真、美術等主題居多。
融合和洋設計風格的客房，旅客可以借閱書籍至客房內閱讀 ©SHIBA PARK HOTEL
在閱讀上如果有任何疑問時，還可以請求禮賓接待員來提供書籍推薦等服務，若是住客的話，還能依據自己的需求將書籍借閱至客房內慢慢閱讀，並且還能在圖書休憩室的營業時間內（6:00-23:00），享用免費的紅茶、咖啡。在客房設計的部分，翻修過後的客房呈現出日式摩登的雅緻品味，沉穩脫俗的色調營造出適合閱讀的休憩空間。
神保町－BOOK HOTEL 神保町
老書店、古書店、出版社等書籍相關事業者集結的神保町，一直以來都是許多人來東京旅遊時的必訪書香聖地。2021年12月於此地誕生的BOOK HOTEL 神保町，可說是為了愛書者而打造的住宿設施。
BOOK HOTEL 神保町想要活化神保町區域的創建理念，獲得了日本知名大型出版社「小學館」的認同與出資協助。目前館內約有2,000本藏書，書籍分別擺放於設有選書主題的各個樓層，譬如2樓的選書主題是「遙想青春的那時候」、3樓是「今天有想哭的感覺」、9樓是「徹夜來推理吧！」等等，發想十分逗趣，整座飯店宛若像是一座圖書館。
飯店還提供了選書諮詢服務與付費式的「書本配對（Book Pairing）」服務，今年5月才開始的第一波書本配對服務，採用了書籍與咖啡的組合。無論是深焙濃咖啡搭配長篇推理小說，或是水果風味的咖啡搭配戀愛小說，皆是工作人員精挑細選的絕佳配對。在客房的硬體設備上也毫不馬虎，所有房型皆超過23㎡十分寬敞，且採用日式風情的裝潢，使住客可以在優質的環境獲得充分的休息。
新宿－BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU
以「可住宿的書店」為發想而創設的膠囊旅館品牌BOOK AND BED TOKYO，以其獨樹一格的空間設計感以及小說、雜誌、旅遊書等包羅萬象的選書品味，擄獲了許多年輕族群的愛戴。其中，使無數漫畫篇章漂浮於半空中的東京新宿店，更是因為它的高顏值而吸引了許多海內外的媒體前來報導。
在房間部分，提供上下舖的單人隔間（SINGLE ROOM）、雙人隔間（DOUBLE ROOM），以及擁有獨立房間的個室（SUPERIOR ROOM）等多種房型，可供旅客依照自己的預算與喜好來選擇。
另外，它除了是間膠囊旅館，也同時兼具咖啡廳的功能，即使非住客也可以入館進行餐飲消費，享受與眾不同的閱讀樂趣。