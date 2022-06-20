趙麗穎、馮紹峰復婚有望？私下祕會被抓包 李冰冰促合體
大陸一線女星趙麗穎和馮紹峰因戲結緣，拍攝《知否知否應是綠肥紅瘦》組成螢幕CP，2018年順利修成正果結婚，可惜結婚不到3年便告吹，去年4月以「日子很長，過去很好，願未來更好」13個字祝福對方，被封為「最體面離婚示範」，還傳出將合體拍戲，最近媒體偷拍兩人私會，刻意前後分頭離開，「明蘭夫婦」是否會再復合，讓粉絲相當期待！
趙麗穎婚前婚後，都是一心拚事業的女人，這次和林更新二搭拍攝古裝大劇《與鳳行》，她更身擔監製，掌控作品品質，不願再像當初辛苦拍戲，最後劇組卻被安插演員帶資進組，劇情瘋狂灌水，這類讓影迷失望的事件再度發生，許多代拍狗仔透露，以往都能拿到通告單，方便偷拍明星，沒想到這次每個單位的通告單都被打上識別水印，不敢輕易曝光，笑稱趙麗穎出手果然很嚴格！
巧合的是，趙麗穎的前夫馮紹峰也在橫店影視城拍戲，狗仔「張小寒」捕捉到到兩人穿搭相當休閒，現身同一私人會所，數小時再分頭離去，乘車返回酒店。其實，他們分手這一年來，復合說沒少過，也有合體拍戲意願，可惜趙麗穎無意吃回頭草，似乎只願意再當好朋友。
不過，趙麗穎與馮紹峰彼此分手沒撕破臉，共同撫育小孩，因為常在橫店劇組拍戲，兒子多在男方家中由專人照顧，作之餘她也接小孩出遊，共享天倫之樂。傳出女星李冰冰有意促成這對離婚夫妻再度合作，雙方也不反對，讓影迷們相當期待。不過「事業粉」對於復合持保守態度，希望趙麗穎專注拍戲，在包括楊冪、Angelababy等85小花激戰螢光幕時，能夠推出好作品。