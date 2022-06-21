名家論壇》陳冲／金拱門硝煙後的全球化

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人類這一波的全球化始自1980年代，說是全球化，其實命運多舛，光看反全球化、逆全球化、慢全球化等名詞，就知道我二十年前在台中中興大學演講，提到「全球化還沒全球化，反全球化業已全球化」的說法，所言不虛。近二年來更傳出全球化2.0的名詞，與其說是進階版，不如說是一種「全球化不再」美化的說法。川普對全球化嗤之以鼻，但多是民粹語言，沒啥論理依據。晚近言之有物的美方高層，當推美國貿易代表戴琪，她在五月初的兩場研討會發表的言論，堪稱所謂全球化2.0或者(婉轉)推翻全球化的代表作。
首先，她說以往的全球化是以消費者掛帥(概念化)，所以在1.0版，美國人的機會與薪資都受傷害，在2.0版不再偏重消費者觀點，而要重視工作者(workers)權益，努力提高(美國)勞工的收入與機會。在另一場合，戴琪表示，在新版全球化，不能只追求效益與低成本，而要有誘因獎勵與建立韌性。綜合言之，以往國際貿易，注重消費者利益的極大化，全世界也分工合作，追求比較利益，但不能因此傷害美國勞工的就業與荷包，而且在疫情及俄烏戰爭的經驗下，韌性就是要確保關鍵元件/材料持續供應的能力。想到思路縝密、只考慮美國利益的她，是未來「台美21世紀貿易倡議」的主要談判對手，不禁為我方團隊捏一把冷汗。
由IPEF及世紀倡議的華麗詞藻，不難看出美國意圖掌握議題的主動，到目前為止，很明顯半導體是路人皆知的目標。再由拜登亞洲行所拋出的話題，半導體生產鏈搬回美國，當然是中期的目標，目前一時如不能遂行，也要在策略上拉攏台廠(或台積電)，故須在乏善可陳、台美專用的TIFA外，另祭出新創的21世紀貿易倡議；又唯恐台海局勢難以掌握，故在訪問南韓時，擺出以三星為備胎的戲碼，凡此種種，甚至都已經超出經貿全球化的範疇。
過去談全球化，或全球化的逆流，只是一種過程。而今談論全球化1.0、2.0甚至3.0版，應該只是煙幕彈，真正會影響世界經貿相互依存的因素，恐怕是戰略思維、地緣政治、合縱連橫，而不是金拱門理論了。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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