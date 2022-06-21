青峰零下20度雪地狂奔 揪百人拍MV「雙腳快沒知覺」
吳青峰與歐若拉跨國共創〈Storm〉，MV兩個不同版本分別於吳青峰與歐若拉兩人的官方Youtube頻道上首播。此次MV的腳本概念來自二人的線上會議討論發想，並邀請挪威當地新銳導演Sigurd Fossen負責執導。為了傳達歌曲意境，導演率領百人製作團隊來到奧斯陸北區的國家森林公園拍攝，鏡頭前青峰與歐若拉營造出如夢似幻的壯闊奇景，實際拍攝情況則是兩人於零下20度的冷酷天氣，穿著造型服於雪地中不斷來回狂奔，就連吸氣吐氣都感覺空氣快結冰，宛如上演著真實版的極地求生，嚴峻的拍片條件就連北歐小天后歐若拉也大喊吃不消：「這是我拍過最冷的MV！」期間歐若拉與導演也不停關心詢問青峰：「你的雙腳還有感覺嗎？」
為了拍攝〈Storm〉MV，導演與當地百名工作人員特別申請奧斯陸北邊國家森林拍攝許可，在一整座綿延不絕的冰雪森林當中，大隊人馬在毫無遮蔽物的空曠野外中拍攝長達16小時，連午餐都是坐在雪地中以冰冷的三明治果腹。導演甚至在凌晨午夜時出動空拍機，分別架上探照燈，以強烈光束穿透暗黑的冰雪森林，並要求青峰在刮著強風且伸手不見五指的雪地中來回奔跑。從早到晚雙腳不斷踏入深厚積雪中的青峰，從不喊苦還開起自己玩笑：「我穿的是天然的雪靴，雪做的靴！」謙虛且認真的工作態度，讓挪威所有工作人員都讚不絕口，連歐若拉一邊稱讚也一邊笑說：「青峰你人太好了，要學會勇敢說不，不然導演不會喊卡。」
〈Storm〉MV概念結合了雪地裡的風暴以及暗室的島嶼，如同這首歌想傳遞的訊息一樣，當生命面臨風暴時，往天空看烏雲之上必有光照著。青峰與歐若拉這次合作就像極光與風暴的結合，不論是音樂或視覺畫面，都希望能帶給觀眾許多驚喜！而其實「拉峰」兩人一開始見面時還不太熟悉，但熱情的歐若拉隨即用熱情、溫暖的個性，融化了怕生的青峰。就連拍攝MV僅有青峰的片段，沒有歐若拉的場次時，她還是會待在旁邊偷偷地躲在一旁替青峰加油打氣。兩人最後也培養出好默契感情，趁著休息時刻拉手轉圈玩鬧，真摯感情不在話下，青峰更送上由他親手寫的姓名水晶印章，讓歐若拉收到後泛淚表示自己一輩子都會好好珍惜！