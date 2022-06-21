千萬終極硬皮鯊 ─ Prodrive P25訊息正式揭露、限量生產25輛、定價46萬英鎊！

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25年前，Subaru偕同WRC合作單位Prodrive合作打造了經典的Impreza 22B並僅限量生產了424輛，是當時日本最強悍的渦輪增壓、四輪傳動雙門跑車之一，25年後的今天Prodrive以當前最先進的技術與材質重塑複刻Impreza 22B，並稱為P25，且將引生產25輛，每輛P25都是以Impreza 22B平台為基礎開發複刻，大量碳纖維複合材質，讓車重壓低到1,200kg以內。
動力系統搭載最新的2.5升渦輪增壓水平對臥四汽缸引擎，可輸出超過400hp最大馬力與600Nm最大扭力，搭配六速序列式手排變速統，同時配有源自WRC的彈射起步系統與偏時點火系統，讓P25從靜止加速到100km/h只需3.5秒。
動力部分，使用的是Subaru新世代的2.5升引擎，並由Prodrive全面強化內部零件，包括新的氣缸套、活塞、連桿和可變凸輪正時的氣門機構等，另在裝配全新高性能中冷器、進氣集氣箱、Garrett賽車渦輪增壓系統，以及以鈦合金與不鏽鋼製的Akrapovic賽車排氣系統。
傳動部分，除了搭載四輪傳動系統外，並配有帶斜齒的六速序列式變速系統，可以方向盤換檔撥片進行換檔，可在 80 毫秒內提供精確的換檔。雙片離合器為AP Racing製品，同時搭載了主動可調電子中央差速器與前後鍍膜限滑差速器。更特別的是P25還配有WRC使用的起步控制系統，透過電子傳輸訊號調配油門與離合器最佳銜接點，駕駛可選擇一至三檔後，由系統控制最佳的靜止起步運作。底盤採原本的前、後麥花臣懸吊，不過搖臂改由鋁合金製成，懸吊幾何改為可調式設計，搭配Bilstein製阻尼可調避震器，彈簧與防傾桿也經過優化處理。
煞車系統為AP Racing製品，前軸採380mm浮動通風碟配六活塞卡鉗、後軸為350mm浮動通風碟盤配四活塞卡鉗；另配置Prodrive 8.5 x 19 輪圈搭上尺寸為235/35R19之Bridgestone Potenza性能胎。
進入車內，換裝數位化賽車儀錶，並具數據紀錄功能，可記錄油門反應、引擎運轉曲線與偏時點火等數據，同時還配上了拉力賽車常見的液壓手煞車系統，在拉動手煞車的同時中央差速器會切開後軸的驅動力，便於駕駛做出甩尾動作，另外還配置有電子駐車系統。
座艙內以皮革、Alcantara與碳纖維材質等重現1990年代末期Impreza的內裝分為，且P25同樣可乘坐四人，或選擇卸除後座裝配半套防滾籠。
P25設計師即為在1997年設計Impreza WRC的Peter Stevens，P25許多新配置即來自他的設計，而開發團隊的技術總監也是25年前開發首款Impreza WRC的David Lapworth。
首輛P25將會在Goodwood速度嘉年華中正式亮相，外觀配色僅有經典賽車籃，將僅限量生產25輛，並預計在2022年下半年開始交車。於英國含稅定價為46萬英鎊，相當於新台幣約1,675萬。