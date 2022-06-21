台東學子考上台大！師願賭服輸封街放鞭炮 師生互動超暖
台東高中學生陳品燊，順利錄取台灣大學昆蟲系，他的班導師簡鵬雄大讚陳品燊是「池上之光」，透露自己通過與學生打賭來激勵他們，如今願賭服輸，昨（20）日在池上中華路封街放鞭炮，還做紅布條慶祝。簡鵬雄更笑稱因為高調放炮，遭到以前的學生打電話來抱怨怎麼有差別待遇，師生間超暖互動讓網友全讚翻。
大學申請入學分發結果日前公布，簡鵬雄當時就發文分享好消息，除了陳品燊錄取台大昆蟲系，班上另有4位同學考取醫科，還有其他3位同學也考上台大。成果輝煌，尤其是曾與陳品燊打賭，如今願賭服輸要封街放鞭炮慶祝，讓簡鵬雄笑稱自己是「說到做到」。
而昨日順利封街放炮後，簡鵬雄又透露接到之前畢業的學生打電話來抱怨，「當年怎麼沒有這種慶祝活動？」簡鵬雄還分享當天趣事，池上地方的婆婆媽媽們熱情指導，才知道原來放炮也有學問，接起來排成一長條才能熱鬧不斷、好運連連。
之後師生還一起去吃飯、玩水，好感情讓網友全羨慕，紛紛在底下留言回覆說，「簡老師變成台東風雲人物了」、「東中的所有老師真的很用心對待每位學生，看到新聞標題，不點進去內容我第一個想到就是鵬雄老師」、「恭喜恭喜」、「池上孩子讚」。（編輯：倪浩軒）