與蕭美琴、前NBA球星吃牛肉麵 洪申翰談人權：奇幻時刻
民進黨立委洪申翰日前抵達美國華府，參加世界議員西藏大會，深入討論阻止中共暴政擴張與氣候議題，另洪申翰也把握機會與僑界、美國各界進行交流。洪申翰今（21）日稍早在臉書透露，這是一個奇幻的時刻，在駐美大使蕭美琴的邀請下，他和也在美國訪問的立院同事林昶佐、前NBA賽爾提克球星Enes Kanter Freedom在華府雙橡園相聚，共享最台的牛肉麵晚餐，還有珍奶跟挫冰。
談及與Kanter會面，洪申翰說，Kanter一直以來都大力聲援國際上的反極權與人權議題，就算要面對中國與土耳其政府的打壓，還是堅持發聲。尤其剛剛聽到他親口講起，土耳其政府因為他的人權倡議，而對他家族人身自由的打壓，心情非常激動。
洪申翰也說，蕭美琴談起外交工作炙熱的眼神，「我覺得我應該永遠都忘不掉」。很期待與Kanter可以一起做更多更有意思、更有意義的計畫，請大家拭目以待。
另洪申翰20日也在臉書透露，到華府的第一天，很謝謝全美跟華府同鄉會邀請自己和林昶佐，向許多深刻關心台灣、愛惜台灣的僑胞前輩分享台灣時事、去年的四大公投、罷免、能源轉型，還有防衛中共極權威脅台港的重要議題。
洪申翰說，令他驚訝的是，許多同鄉會的前輩，都非常關心台灣能源情境與環境的風險，衍伸到各種威脅的內外安全風險，而這正是自己在台灣國會最高度投入的制度建立工作，所以問答一打開，大家都欲罷不能。
洪申翰表示，第一天的座談，就強烈感受到這些長期投入民主跟護台的海外前輩們，對台灣滿滿的關懷與牽掛，但也深刻感覺的責任也更重了。