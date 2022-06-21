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恩恩案81分鐘音檔曝光　民進黨列侯友宜4大罪狀嗆道歉

▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，今日恩恩延誤送醫的音檔全曝光，新北市長侯友宜與衛生局一連串的處理方式與態度引發譁然。（圖／資料照）
▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，今日恩恩延誤送醫的音檔全曝光，新北市長侯友宜與衛生局一連串的處理方式與態度引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-21 11:12:29

新北2歲男童恩恩染疫病逝，今日恩恩延誤送醫的音檔全曝光，新北市長侯友宜與衛生局一連串的處理方式與態度引發譁然。民進黨發言人黃彩玲今（21）日上午表示，錄音檔內容證實了侯友宜和侯市府在此事件上，是因為市府內規而延誤恩恩送醫，而侯友宜不解決問題卻要解決捍衛清白、想讓社會了解真相的吹哨者。對此，民進黨要求侯友宜必須為錯誤的內規與行政疏失、延誤恩恩送醫，負起完全的責任，並公開向恩恩一家道歉。

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黃彩玲表示，根據這一系列吹哨者曝光的訊息，侯市府有四大罪狀：第一，侯友宜聲稱3月成立防疫派遣中心，但侯市府自創獨步全台的「確診者要衛生單位同意，才能派救護車」規定，讓派遣中心失去作用；第二，消防局與衛生局橫向聯繫完全失能，導致延誤送醫；第三，為了事後隱匿實情，「全力協助」變成要求公務員「全力演出」；第四，侯友宜不解決問題卻解決吹哨者，聲稱挺第一線消防人員變成虛假的謊話。

黃彩玲也表示，關鍵的81分鐘音檔完整揭露後，恩恩爸希望還原事實的拼圖終於完成，而恩恩延誤送醫的原因也真相大白。根據音檔內容，4月14日當天恩恩媽求助新北市府消防局，但因橫向聯繫完全失能、衛生局找不到人，導致恩恩延誤送醫，衛生局第一時更謊稱「沒電話錄音設備」，現11個音檔曝光，證明侯市府從頭到尾都在騙，侯市府一直在全力掩蓋的真相、造成延誤送醫的關鍵今天都被揭露。

她指出，侯市府為了隱匿實情，甚至冒著讓基層公務員違法的風險，把基層消防人員推出來演戲、做擋箭牌，這也讓為了捍衛清白、想讓社會大眾知道真相的吹哨者一個接著一個跳出來，但侯市府卻利用司法手段，想壓抑吹哨行為，「侯市長之前義氣凌然挺基層消防弟兄的尊嚴與清白，根本他想要圓謊的虛假謊話。」

最後，黃彩玲呼籲，侯友宜應坦然面對被媒體揭露的真相，勇敢地負起責任，不要再閃躲，向恩恩的父母公開道歉。對於侯友宜為了掩蓋恩恩事件的事實，除了錄音檔完整曝光，民進黨還要問侯市長，是否將這81分鐘音檔交給檢察官？當時的作業程序什麼時候修正？這整個過程你到底知不知情？到底什麼時候侯市府和衛生局才要負責？

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