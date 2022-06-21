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蔡英文「高教公共化」承諾跳票？高教工會籲落實具體政策

▲高教工會今（21）日表示，目前公立大學學生數僅占全體的1/3，蔡政府教育政綱跳票。（圖／高教工會提供）
▲高教工會今（21）日表示，目前公立大學學生數僅占全體的1/3，蔡政府教育政綱跳票。（圖／高教工會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-21 11:49:06

蔡英文總統2012年首次競選總統時曾發布「10年政綱」，其中「教育政綱」訴求擴大高教公共化，盼達成公立院校學生數過半的目標。高教工會今（21）日表示，目前公立大學學生數僅占全體的1/3，蔡政府教育政綱跳票，呼籲蔡政府拿出具體措施來回應高教發展需要，使資源分配更加公平及充足。

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蔡英文在2012年提出的教育政綱訴求高教政策改革方向為「擴大高等教育公共化程度：1.逐步調整公立及私立院校的學生比例，長期達成公立院校學生數過半的目標；2.公立大學應提供一定名額及學費優惠或獎學金，優先招收在地高中職畢業生，讓學子不必離鄉背井求學；3.因應少子化形成的私校退場趨勢，協助私立院校轉型、整併與退場，並於過程中確保學生及教師權益。」

高教工會組織部主任林柏儀說，蔡政府自2016年執政以來，並未確實提出具體的高教公共化政策，且依教育部統計處最新數據揭露，儘管歷經少子女化與私校退場浪潮，110學年大一新生22.3萬人，其中讀公立7.5萬人、占33.6%，讀私立14.8萬人、占66.4%，我國公立大學學生數離「過半」目標遙遙無期。

林柏儀指出，若政府再不拿出具體措施，10年後，我國仍有超過6成以上的大學新生，只能就讀於學費較高昂的私立大學；此外，公立大學新生「性別比」逐年惡化，當前公立大學新生中男性占55.3％、女性44.7％，女性公立高教機會明顯不足。

高教工會理事長周平說，台灣已出現高教私有化及性別失衡現象，近來私校資方團體與民眾黨團還提議「因應少子女化、顧及私校生存，政府應推動『公校減招』及『調漲學費』」訴求，恐讓中下階層家庭的教育成本負擔更沈重，這些孩子就讀學費較高的私校，需申請助學貸款，求學階段得不斷打工，畢業後背負還學貸壓力，進一步影響買房、結婚生子等，將造成更大的社會問題。

周平指出，少子女化對於私校造成辦學挑戰，但也正反映我國高教過度倚靠學雜費為經費主要來源、政府對公私校補助不足的結構問題，才導致生源一減，非都會私校就有經營危機。不解決公共經費不足的困境，僅以公校減招，也只是逼迫新生流向都會區的大型私校、被迫承擔高學費，仍無助非都會區私校的營運，或維護流浪博士及退場教師的工作機會。

政大勞工所教授劉梅君提及，政府推動高教公共化不力，投入高教的經費太少，許多公校因此以非典型方式雇用教師，讓這些教師無法安心培養專業能力，得擔心明年是否還有工作，對整體高教發展產生負面影響。

高教工會呼籲，因應少子女化，政府應擴大對公私立學校的補助，減輕各校對學雜費的依賴狀況，並透過改善生師比，維持總體教師員額不變，以提升教學品質並增加大學教師工作機會，絕不容許再刪減本已不足的公校容量，犧牲下一代公共高教機會，甚或再放任調漲學費，加重中下階層家庭的教育成本負擔。

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