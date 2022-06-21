上海傳強制防疫捐款！民眾狂抖內「3.28元」狠酸328封城
上海自從今年3月28日開始封城起，由於亂象叢生、次生災害頻傳導致當地居民甚至外國企業嚴重不滿引發公憤，儘管目前已經解除封控但距離全面復工復產還有一段距離。日前上海市級機關工作黨委倡議捐款支持抗疫，然而這個「自願原則」卻傳出有強迫捐款的情況，甚至疑似民間發起抗議活動，超過9成捐款人的捐款金額為3.28元人民幣，似乎是暗自嘲諷3月28日開始的封城。
上海浦東新區從3月28日清晨5點開始封城，期間居民足不出戶，許多地區物資匱乏，停工停產導致經濟嚴重緊縮，外資接連考慮撤出，封城一直持續到6月才宣告鬆綁。不過6月7日起，上海市級黨委下令黨員幹部為抗疫「帶頭捐款」，市民、學生也被波及其中，引發民間質疑上海市政府財政是否出現了問題，然而引發熱議的微博輿論如「#上海強制捐款」等發文內容卻迅速被刪除。
根據中國《鳳凰網》報導，上海浦東紅十字會這十幾天來總共285筆，募款金額才募到人民幣1877.68元（約新台幣8337元），其中最高的一筆是人民幣1000元（約新台幣4440元），將近總募款金額的一半，剩下有超過90%的捐款金額都是人民幣「3.28元」，大約僅新台幣15元，疑似是網友們不滿強制捐款又被要求「捐款活動不作宣傳」、「禁止對外公開發布」，憤而以「3.28元」諷刺當局3月28日封城的決定。
上海在兩個多月封城以後，「報復性消費」並未隨著6月初逐步解封出現，反而是這兩個月以來對經濟造成重大影響表現仍持續低迷。根據上海市統計局數據顯示，受疫情和封控衝擊，今年前五個月，上海消費、固定資產投資分別年減18.7%、21.2%；在中國經濟下行壓力加大、就業形勢嚴峻下，距離上海經濟想要復甦還有一段路要走。
※【NOWnews 今日新聞
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