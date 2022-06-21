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恩恩案81分鐘音檔曝光！顏蔚慈：侯友宜殺人甩鍋應道歉

▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與衛生局一連串的處理方式與態度引發譁然。（圖／資料照）
▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與衛生局一連串的處理方式與態度引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-21 12:09:01

新北2歲男童恩恩染疫病逝，今日恩恩延誤送醫的音檔全曝光，揭露消防局遲遲聯繫不上衛生局人員，才導致送醫時程延誤，而新北市長侯友宜與衛生局一連串的處理方式與態度引發譁然。民進黨新北市議員參選人顏蔚慈今（21）日表示，侯友宜聲稱的超前部署2年的結果竟然如此，他應該為逝去的生命、一再掩蓋真相、不解決問題卻解決提出問題的人道歉，並且清楚說明真相。

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▲顏蔚慈說，（圖／翻攝自顏蔚慈臉書）
▲顏蔚慈說，侯友宜聲稱的超前部署2年的結果竟然如此，他應該為逝去的生命、一再掩蓋真相、不解決問題卻解決提出問題的人道歉，並且清楚說明真相。（圖／翻攝自顏蔚慈臉書）
顏蔚慈說，這完全就是政策殺人，而新北市府針對此事件的回應，更是令人感到憤怒，依舊是官僚、冷血，新北市府至今仍不願承認自身錯誤，還一再地甩鍋、拉中央下水，請問光是通聯就花費81分鐘延誤就醫，是中央的指示嘛？掩蓋真相，演戲欺騙恩恩爸爸是中央的指示嗎？

顏蔚慈具體要求侯友宜，應該為政策錯誤，導致逝去的生命道歉；為一再掩蓋真相，不斷地說謊欺騙道歉；為不解決問題，卻解決提出問題的人道歉；為所有因為侯友宜錯誤政策在第一線防疫疲於奔命的警消醫護人員道歉。

顏蔚慈表示，這2年面對疫情，中央到地方無不齊心團結抗疫，唯獨侯友宜透過不斷地宣稱就他最會超前部署，大家都在仿照他的政策，但就此次的事件來看，超前部署2年的結果就是增加基層負擔，為保住侯友宜面子，消防局還要配合演齣與事實不盡相符的戲，到底是誰打擊基層士氣，抹煞同仁的努力與付出，大家都看在眼裡。

顏蔚慈呼籲，新北市府一定要有人對此負起政治負責，整起事件明顯的就是人為疏失而引起，請公開地出來道歉，說明真相。

民進黨新北市議員參選人翁震州也說，公務員執勤代表國家非隱私權保障對象，錄音檔相關資料並無涉及隱私，請停止追殺吹哨者，而侯市府須主動公開恩恩事件資料，供全民檢視，並主動調查機關間橫向聯繫與緊等缺失，並依法究責及改善。

翁震州也說，誰是阻擾錄音帶等實證、誰是導演忙碌接線戲碼的主使者，應調查並依法究責，並主動配合議會專案報告及專案調查小組之調查。

翁震州也呼籲，國民黨籍議員別再護航侯友宜，而忘了代議士之責任，為民喉舌、監督市政才是議員的工作。

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