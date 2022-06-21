PLG／史無前例！陳又瑋集滿三個新人王頭銜

「最強菜鳥」無疑是 P. LEAGUE+高雄鋼鐵人主力控球陳又瑋的代名詞，從高中HBL、大學UBA到職籃 P. LEAGUE+都拿下新人王，也創下台灣男籃史上第一個新人「三冠王」紀錄。陳又瑋說：「拿到P. LEAGUE+新人王的當下真的很開心，因為這也算是自己從學生時期，轉換到職業球員的一種肯定，當時也沒想說會『集滿』三個新人王獎項，只覺得上場就把球打好，把握拚每一顆球的機會，但球隊今年沒進季後賽還是很可惜，下一季會和隊友以拿下聯盟冠軍為目標。」





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超齡、穩健的打法，極度重視團隊合作，讓陳又瑋也成為本季唯一拿下單週最佳球員的新人，不但首年打職籃就拿下抄截王，還差點拿下人氣王，這回完成從高中、大學到職籃新人王「大滿貫」，樹立一個難以超越的「陳又瑋障礙」。





成功「轉大人」，陳又瑋也鼓勵後輩：「他能做到，要相信自己也能做到，只要努力沒有不可能！」同時也感謝從國小到職業隊的教練和家人栽培，更謝謝鋼鐵人給他這麼多上場機會表現自我，未來除了想拿下球隊冠軍之外，也希望朝MVP之路邁進，同時期盼將來能挑戰CBA。他表示：「雖然自己現在還有很多不足，但給自己一個目標努力，向更多優秀的前輩看齊。」





陳又瑋今年繳出的數據是平均得分13.04分、4.25個籃板、5.14次助攻、2.25次抄截，都是新人裡排行第一且遙遙領先，攻守兼備完全看不出是個剛打職籃的新人，尤其是上半季封關前的二場比賽，陳又瑋繳出場均助攻9次、抄截3.5次的數據，帶領鋼鐵人二連勝。雖然他性格謙虛內斂，上場卻有著十足的爆發力，也讓球迷為之驚艷。





上下半季判若兩人 陳又瑋扛起主力控球





上半季陳又瑋的場均分數10.75分、助攻2.625次，抄截1.875次，洋將塔克在下半季離隊之後，陳又瑋的數據大躍進，得分14.2分、助攻5.83次、抄截2.27次，一肩扛起主力控球的角色，站穩球隊進攻發動機角色，同時也在幾場關鍵比賽跳出來得分，完全看出陳又瑋的快速吸收與成長。





不只抄截王與新人王，陳又瑋第一年打職籃，就展現超高人氣，在人氣王的競爭上威脅到尋求衛冕的野獸林志傑。經歷過四輪的票選競逐，陳又瑋擊敗其他四隊的勁敵，與自己偶像林志傑進行到最後一輪的兩人PK賽才飲恨。





國小鞏固內禁區 國中吃苦轉型控場





球迷開始認識陳又瑋，不外乎是他是主力控球的身份名滿全國，但其實在國小已經長到160幾公分的陳又瑋，在校隊是打5號位的中鋒，上了國中才開始轉型打1、2號位，也吃了不少苦。





陳又瑋會接觸籃球，是因為哥哥的關係，他從小跟著哥哥打籃球，原本只是興趣，看哥哥比賽覺得很有挑戰性，跟著哥哥進入籃球隊之後「青出於藍」，開啟了屬於自己的籃球人生。陳又瑋說，加入籃球隊之後，就懷有想要成為籃球員的夢想。





陳又瑋是職籃新鮮人，事實上是去年底才滿22歲的大四學生，第一個職籃賽季還身兼學生身份，比起一般球員更辛苦的是，還要利用賽餘時間回師大上課，雖然很拚但也讓他快速成長。





站穩聯盟TOP控衛 目標挑戰CBA





陳又瑋的目標是挑戰CBA，他給自己的門檻是「宰制聯盟的控球」，他不希望只是為了挑戰而挑戰，打個一年就回來，往更高舞台前進。他說，他喜歡的NBA球星是鳳凰城太陽隊的主力控球後衛保羅，國內的話最喜歡臺北富邦勇士隊的林志傑，因為他不管是在國內還是CBA，表現都很好，有些台灣球員到CBA會遇到很多困難，但林志傑依舊得到很多認同。





至於在控球位置上，他目前設定的競爭對象是新北國王隊的主力後衛李愷諺，兩人除了在聯盟抄截王與助攻王的競爭各擅勝場之外，李愷諺的場上經驗是值得他學習的地方。





從高中HBL到大學UBA，再到職籃P. LEAGUE+，陳又瑋都拿下新人王，完成「新人王大滿貫」，是男籃史上的第一人。陳又瑋表示，新人王在每個層級都只有一次機會，或是個人獎項，他都會盡力爭取，但主要還是希望幫助球隊贏球。





攻擊型綠葉 助攻、抄截助球隊贏球





陳又瑋說，他不是個人主義的球員，在場上就是聽從教練指示，目的是要幫助球隊贏球，坦言看到其他球員能爆量得分或是飛身灌籃很帥，但他自己是從防守、助攻、抄截著手，控制場面節奏與串連攻勢，一樣可以幫助球隊贏球。





陳又瑋的第一個職籃賽季，季中也曾遇過撞牆期，但他很快就調整「破牆」。陳又瑋說，他認爲在季後要加強體能，畢竟學生球賽與職業賽場的出賽時間不同，他期許自己在場上可以有更有效的貢獻，再加強中距離與外線的把握，失誤可以再減少。





進職業轉大人 前輩鼓勵「上場不當學弟」





陳又瑋過去主打控衛，在無球跑動上比較不擅長，本賽季起步是打2號位，但塔克離隊後就一肩扛起1號位的重擔。陳又瑋說，除了持續進化1號位之外，也會學習2號位的打法，會多跟學長請益，在技巧上要再加強。





陳又瑋說，他在隊上是年紀最小，前輩不只在場上幫助他很多，發生失誤後也會馬上提醒他，練球時也一直鼓勵他，讓他越打越有信心，呂政儒等前輩鼓勵他「不要把自己當成學弟」，也不要「不敢叫學長」，在場上要當指揮官，勇於去指揮大家。





職業籃球搭上網路時代，很多球員不只面臨低潮，還要面臨網路上「鍵盤球評」的指指點點。陳又瑋認為，很多網友只看單場的表現，不知道私底下練球的狀況，也不清楚對球隊的效益，他會專注打好自己的球，也很清楚球賽是自己在打。





至於球衣背號4號，陳又瑋說，他沒有特別去選號，一開始打球，教練就給他幾號就穿幾號，上到南山高中穿4號，他覺得「4」很像名字的「又」，因此就沿用4號到現在。



