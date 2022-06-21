連結飲食文化　新住民暨外籍移工母語繪本創作展曝

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葉于正說，2017年由汪文麟神父及羅美搖村長發起以天主堂為復興基地，新故鄉動員令下，湖口老街連結天主堂與三元宮道教之合作，後來因疫情來客銳減，加上屋頂漏水導致牆面汙損等問題，空間甚少使用，實為可惜。今年五月經國立新竹生活美學館改善布置後大幅改善，已可作為一處良好的藝文展示空間，並取名為「小窩口藝文長廊」。
葉于正指出，推動文化跨域與國際合作，讓文化生生不息，考量到湖口及周邊地區有眾多移工與新住民，此次辦理之『話?畫?看─新住民暨外籍移工母語繪本創作培力獎勵計畫』中，挑選十多幅與食物有關的畫作展示新住民夥伴們以食物為題材描繪思鄉之情，也傳遞文化的多元樣貌。
繪本《紅毛丹樹》作者曾詩琴以一棵栽植在故鄉家庭院的紅毛丹樹貫穿全書，回憶小時候與爸爸一起種樹的時光，藉此紀念過世的父親；繪本《想家香》作者盧玉滿成長在香氣的國度，藉由繪畫跟孩子分享緬甸文化、風俗、節慶等，以文化背景連結各種香氣，讓孩子知道媽媽的思念。
展期即日起至七月底止，配合展覽，「小窩口柴燒PIZZA」特別推出期間限定「打拋豬肉披薩」，香辣過癮的南洋好滋味，讓觀展者的視覺、味覺、嗅覺三重感受一起擁有。誠摯邀請大家前來看展，了解新住民的心境，並認識不同的文化差異，也期望更多的新住民朋友加入繪本創作行列。