智慧醫療成為趨勢！認識未來健康生活新日常 台灣國際醫療暨健康照護展觀展攻略

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本次展覽除聚焦在「專業醫材」、「智慧醫療」、「紡織應用」…等六大重點領域，更聯手台灣數位健康產業發展協會打造「健康生活，新日常」情境館，邀集14家知名科技、醫材、紡織大廠進駐，產品橫跨個人健康管理、科技防疫、遠距看診、智慧監測以及照護輔具等各領域，實際模擬居家空間與醫院環境，形塑未來科技結合健康的生活樣貌。
遠距醫療突破空間限制！健康照護從生活開始！
數位健康照護平台——醫聯網（MedNet）這次在「健康生活，新日常」情境館展出該公司打造的遠距醫療線上諮詢服務app。不僅是民眾疫情期間熟悉的「視訊看診」，還有圖文諮詢、線上電話諮詢等選擇，用戶可依照自身需求挑選合適科別或是醫師進行線上診療。不只是疫情期間，可利用作為視訊診療服務，另外家中有長輩，不方便出門也可以透過線上視訊諮詢看診。
遠距不僅能看診，透過智能輔助設備，復健以及肌力訓練也能在家做！
緯創資通這次在「健康生活，新日常」情境館展出一款可以協助使用者進行自主肌力訓練的輔助設備，透過角度感應器與APP引導，可提供使用者在訓練時即時檢視、調整動作並完成目標，可以利用智能輔助設備，達到與專業人員在旁指導一樣的效果。
另外，還有一款耳掛式持續性健康監測穿戴裝置，能準確量測耳溫、心率、血氧、血壓、血流灌注五種生理數值，提供醫師診療判斷，是非常好的健康照護好幫手。
智慧監測安全沒煩惱 可攜式裝置成日常
匯嘉健康生活科技則展出可作為智慧照護系統的光纖智慧薄墊。利用非侵入性光纖生理監測技術，進行呼吸、心率、血壓、脈搏波與睡眠分析等生理監測，使用者只要將厚度僅有2mm的智慧薄墊放置在床墊下，透過感應人體的各種細微震動後回饋出的波形變化，就能分辨躺在上面的人是清醒、睡眠中、或翻身、咳嗽、甚至停止了呼吸。業者指出，先前竹縣一家長照機構就是這樣拯救了兩位長者的性命！
另外，像是台灣人常見的打呼問題，其中部分人可能是罹患睡眠中止症，透過薄墊感應、也能分辨呼吸中止症的類型。
華碩這次在「健康生活，新日常」情境館中，則展出手持式超音波，除了輕便、可攜帶，因應不同科別檢查不同部位的需求、還有不同探頭設計，能滿足全身多部位掃瞄需求。不僅在疫情期間能派上用場，也可望降低醫療成本、提升照護效率，協助各大醫療院所於後疫情時代、超前部署！
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