3C玩不停當心夜間多尿！一夜尿2次成年輕男性文明病！

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睡前狂滑3C讓腦功能、尿事出問題！
一晚如廁2次以上當心夜間多尿症！
當夜晚尿液製造過多，使睡覺時尿意強烈，需頻繁起床如廁2次以上，且夜間尿量超過全天尿量的1/3以上，就符合夜間多尿症的定義。台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚醫師指出，夜間多尿成因多，包含老化、腦下垂體功能失調、膀胱儲尿能力變差、慢性疾病、睡眠或情緒問題，然而近年又發現「睡前3C成癮」是夜間多尿症的新興危險因子。
研究發現，夜間多尿可被視為大腦下視丘晝夜節律功能障礙，3C藍光會刺激大腦活動、呈現清醒狀態，使睡眠週期延後，連帶影響腦下垂體荷爾蒙分泌功能失調，長期下來導致抗利尿激素分泌不足，使睡覺時尿液無法濃縮而尿量無法減少，造成夜間多尿，不得不起來如廁，導致睡眠不停被打斷甚至失眠。
台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁醫師解釋，腦下垂體除了負責調節人體內的水分平衡，同時也是控制睡眠與清醒週期的主要區域。當睡前使用3C產品，強烈藍光刺激交感神經興奮活耀，會讓大腦以為還不需要進入睡眠而導致晝夜生理時鐘平衡紊亂，使腦下垂體功能受損！過去，睡前使用3C產品會影響睡眠已為人所知，但卻忽略藍光對腦下垂體分泌抗利尿激素的影響，由於現代人很難避免不使用3C產品，因此呼籲民眾，如果有夜間多尿狀況，要思考是否是睡前捨不得放下3C產品所造成的文明病。
夜間多尿增加死亡風險？
求助泌尿專科擺脫文明病！
推估目前台灣40歲以上患有夜間多尿症的人數至少超過450萬人，超過新北市的總人口數！王弘仁醫師表示，隨著台灣人口老化，邁入中年的人逐漸變多，可預視患有夜間多尿的人口持續增加，然而因民眾對夜間多尿的認知不足，導致就醫率不高，調查顯示平均每十人僅有一人為此疾病求助泌尿科醫師。
廖俊厚醫師分享，夜尿症已非老人專屬！與五年前相比，因不堪夜尿困擾而就醫的50至60歲熟齡男性，明顯增加20%至30%，治療需求有年輕化的趨勢，提醒凡是50歲以上的男性，都應特別注意疾病表徵，畢竟夜間多尿是身體出問題、腦袋部分功能失常的前哨站。實際上，患者的生活品質可能因精神和身體健康下降而嚴重受損，主因為「中斷睡眠起床如廁」，造成包括心血管疾病風險、心情沮喪、焦慮，甚至認知及記憶障礙。而患者夜晚起床如廁跌倒和骨折的風險增加，進而造成死亡率也較高。
夜尿多尿絕非正常現象，是可被控制的文明病，求助泌尿專科醫師診斷是第一要務，配合控管生活方式，例如：睡前6小時減少水分攝取、睡前不要飲用酒類、含咖啡因飲品及減少睡前3C產品使用。但隨著症狀的變化，這些措施恐不足應付，因此遵醫囑按時接受藥物治療調節荷爾蒙相當重要。目前已有口服的合成抗利尿激素藥物，睡前補充可有效改善夜尿症狀。
夜問AI助告別夜尿！
牢記「夜尿二三四」口訣
近年衛教宣導及醫療照護走向個人化及數位化的管理，台灣泌尿科醫學會、台灣尿失禁防治協會共同創建的Line「夜問AI智能聊天室」，可透過夜問AI小幫手的協助，一步步從認識夜尿開始至搜尋最近的泌尿專科就診資訊。最後，醫師呼籲，中年男性牢記「夜尿二三四」口訣，夜尿超過2次以上且尿量大於整天1/3，就要懷疑自己罹患夜尿多尿的可能性，因40歲以上盛行率達4成。先從改善自身生活方式做起，若狀況已嚴重影響生活品質及身心健康，建議務必盡快至泌尿專科就醫確認病因，對症下藥治療。
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