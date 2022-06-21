晚期子宮內膜癌別放棄治療！醫曝正確教戰守則

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五月是感恩母親的月份，你有記得關心媽媽的健康嗎？近年子宮內膜癌因為確診人數快速攀升，短短七年間新增了1.7倍之多，成為女性三大常見癌症之一。若能及早發現及早治療，治癒率仍相當高，不過一旦進展到晚期才發現、無法手術時，在傳統治療中只有化療能夠選擇，大大降低存活率，近年因為免疫療法問世，即便是確診晚期的子宮內膜癌仍有良好存活及生活品質，千萬不要放棄治療。
子宮內膜癌成為女性殺手！？有什麼治療新趨勢
林口長庚紀念醫院張廷彰教授分享，自已曾收治兩名晚期子宮內膜癌患者，第一位是順利完成治療後，後續追蹤時發現癌細胞轉移至肺部，再使用化學治療效果不是這麼好；第二位雖然發現時是第一期，但經過手術治療、化學治療等，腫瘤仍不見好轉，或許需要進入安寧治療。所幸近年有了不同治療選項，為這些晚期患者帶來曙光。
首先，治療前會先針對不同分子型態制定治療策略，最重要的是確認腫瘤是否有DNA錯位修復缺失，稱為dMMR或MSI-H。若有，可以考慮使用免疫療法，也就是將人體內原有的警察細胞發揮最大功效，嚴格盤查需要入境的乘客，一旦發現壞人就能將它消滅，藉此治癒腫瘤。不過癌細胞也不是省油的燈，它會模仿產生一樣的配體，讓我們的警察細胞混淆，特別是有dMMR的腫瘤細胞。因此免疫療法扮演了重要的角色，能夠拆穿腫瘤的偽裝，重新揪出壞人是誰。
治療失敗別放棄！鼓勵病友嘗試新型療法
張廷彰教授表示，有dMMR生物標記的子宮內膜癌病人約有2成，剩下約8成的沒有dMMR標記，則建議使用標靶治療合併免疫療法，相較化療有助提升存活率、治療成效好。對於所有已接受過治療、疾病仍有進展的晚期子宮內膜癌患者來說，免疫療法不僅帶來多一項的治療選擇，也鼓勵病友們多多嘗試新型療法。
子宮內膜癌年輕化影響生育？吃好睡好多運動提升治癒率！
張廷彰教授說明，以前排名較高的子宮頸癌，因為在政府大力推廣子宮頸抹片檢查及子宮頸癌篩檢等政策下，發生率已逐年下降，甚至低於篩檢尚未普及年代的百分之四十以下。反觀子宮內膜癌有年輕化趨勢，其中小於40歲佔約9%；小於45歲佔15%，接近兩成是生育年齡。所幸這群患者大多是早期第一型的子宮內膜癌，癌細胞侷限於子宮內膜，尚未侵犯到肌肉層，使用藥物治療效果相當好，且能保留生育機會，是現在非常重要的關鍵！除了可與醫師討論接受新型治療外，張廷彰教授也提醒，日常生活中別忘了吃好、睡好、多運動，才能維持好體力對抗癌細胞！
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