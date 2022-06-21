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2022IMD世界競爭力　台灣司法公正性25名

▲司法院新聞及法治宣導處長兼發言人張永宏。（圖／司法院提供）
▲司法院新聞及法治宣導處長兼發言人張永宏。（圖／司法院提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-06-21 13:17:45

瑞士洛桑管理學院（IMD）上週公布「2022年世界競爭力年報」結果，我國司法公正性（Justice）排名第25名，維持歷年最高排名，並為東亞地區的第4名。司法院今（21）日舉行例行記者會，新聞及法治宣導處長兼發言人張永宏表示，持續努力推動各項司法改革政策，同時感謝司法同仁的辛勤奉獻，期盼國人給予司法同仁更多支持與肯定。

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根據IMD於今年6月15日公布的「世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook 2022）」，我國司法公正性排名第25名，與去（2021）年排名相同，分數較去年進步0.11分（6.42分→6.53分）；在東亞各國排名則為第4，次於新加坡（第7名）、日本（第14名）、香港（第22名）。

張永宏表示，去年我國司法公正性排名第25名，即為近10年（2012-2021）最高排名，相較2018年的排名大幅進步13名，並與世界主要先進國家（如英國、法國、美國）排名相近。

IMD自1989年起，公布每年「世界競爭力年報」，區分經濟表現、政府效能、企業效能、基礎建設等4大面向，對255項細項評比。其中司法公正指標（Justice, 2.5.01）是屬於「政府效能」（Government Efficiency,2）及「社會架構」（Social Framework, 2.5）項下的子項目。

▲司法院新聞及法治宣導處長兼發言人張永宏。（圖／司法院提供）
▲司法院新聞及法治宣導處長兼發言人張永宏。（圖／司法院提供）

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