恩恩案音檔曝光　台灣基進嗆侯友宜：是辦案神探就說清楚

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藍士博批評，事到如今侯友宜最關心的重點仍是「偵辦洩密基層消防」，整個新北市政府，為了侯友宜一個人的作秀、一個人的面子、一個人的錯誤政策，被迫說了多少謊？他痛斥，新北市政府不是侯友宜一個人的，他呼籲市府把真相還給大眾，並且立刻停止打壓基層消防與基層公務員！
台灣基進高雄市前鎮、小港區市議員參選人黃敬雅指出，恩恩案的報案錄音檔內容，讓她十分的沈重與難過。她表示，錄音檔清楚顯示，一個生命如何在僵硬冗長的行政流程中流失，而新北市衛生局「獨創」的SOP也明顯有非常大的問題。
黃敬雅批評，侯友宜和新北市政府面對此案，透過媒體不斷釋放勤務中心忙亂、完整錄音檔有個資問題無法提供等消息說法，甚至放任其附隨者在網路上進行臆測性的評論，將恩恩爸批為深綠等等言論，最後又讓消防局在恩恩爸面前演一場戲，十分荒謬且毫無人性。
黃敬雅呼籲，新北市政府應立即檢討現有的機制，重新檢視消防局人員手上是否有明確的表單來針對案件做核對，並提供人員在與醫院、衛生局等單位橫向聯繫緊急處理有所依據。其次，衛生所人員量能應設法擴充，讓分工能夠更確實且不冗長，每一個急件都有時間緊迫性，不該讓行政手續繁瑣，甚至是慢上好幾拍。
台灣基進嘉義市東區市議員參選人翁渙瑤則痛批侯友宜「解決不了問題，就解決提出問題的人」。他認為，侯市府自創的「確診者要衛生局同意才能派救護車」的政策，就是打開侯黑箱的鑰匙。如今被攤在陽光下了，侯友宜再度打出推卸責任的「迴避卡」，等於是「自己的政策出包別人扛，自己拉了一坨屎在地上，卻怪同事怎麼可以讓別人看到這坨屎」。
翁渙瑤呼籲，新北市政府正視此案背後的問題並提出解決方案，他強調，恩恩用生命敲響了鐘聲，侯友宜不應摀起耳朵，逃避責任，「既然是辦案神探，侯市長有必要向全國人民說清楚講明白」。