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恩恩案音檔曝光！莊競程轟侯友宜：眷戀權力竟如此冷血

▲民進黨立委莊競程表示，侯友宜不要如此冷血只為眷戀權力，說了一個謊言，就要更多謊言去圓，而謊言終究有被戳破的一天。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨立委莊競程表示，侯友宜不要如此冷血只為眷戀權力，說了一個謊言，就要更多謊言去圓，而謊言終究有被戳破的一天。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-21 13:30:36

新北2歲男童恩恩染疫病逝，今日恩恩延誤送醫的音檔全曝光，揭露消防局遲遲聯繫不上衛生局人員，才導致送醫時程延誤，而新北市長侯友宜與衛生局一連串的處理方式與態度引發譁然。民進黨立委莊競程今（21）日表示，恩恩父母親追真相的過程讓每個人看了都非常不捨，敬告侯友宜，不要如此冷血只為眷戀權力，說了一個謊言，就要更多謊言去圓，而謊言終究有被戳破的一天。

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莊競程表示，恩恩案錄音內容曝光，重重打臉市府企圖掩蓋的事實，侯友宜今天依舊不肯道歉，竟然還宣稱「依照中央規定」，他身為奶爸，真的非常痛心以及憤怒，實在是看不下去，「請問侯市長，你是要被打臉幾次才肯認錯」。

莊競程說，回顧侯市府這2個月以來，就是不斷在說謊，根據媒體曝光的錄音內容顯示，根本沒有侯市府先前聲稱錄到任何可能涉及個資的背景音，反而突顯侯市府政策的兩大致命錯誤，一是獨步全台的「確診者要衛生局同意才能派救護車」政策，才是整個事件延誤送醫的原因；二是新北市府引以為豪的防疫派遣中心，根本只是一句空話，侯市長把防疫工作當成秀場！

莊競程嘆，恩恩離世至今，其堅忍的雙親不斷奔走只想要知道真相，這過程讓每個人看了都非常不捨。「我要敬告侯市長，不要如此冷血只為眷戀權力，說了一個謊言，就要更多謊言去圓，而謊言終究有被戳破的一天」。

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