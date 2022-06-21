特企／遠百55週年慶串聯全台公益　為永續盡心力！

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剛過完端午節邁入夏季，遠百55週年慶回饋主力鎖定百貨服飾、保健器材及大家電，在暑假來臨前，整裝準備樂一夏，還有家庭必備的大家電和保健器材，現在也是更新的好時機。
百貨服飾當日累計滿5,500元送550元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。信用卡來店刷卡同樣送好禮，6月23日~7月4日持9大銀行信用卡全館當日單筆分6期刷5,500元送200元，
6月23日~6月27日持11大銀行信用卡，在遠百信義A13、板橋大遠百、桃園、竹北、新竹、台中國際精名品當日單筆分6期刷10,000元送500元。遠百獨家加碼，使用HAPPY GO PAY全館單筆刷滿5,000元送100元。
遠百信義A13祭出最高17.2%回饋、期間限定商品5折購物優惠，持任一台灣發行銀行卡單筆刷滿5,000元加送100元遠百商品券。遠百寶慶家用家電當日單櫃滿55,000元獨家加碼送價值4,200元Montagut標準乳膠枕乙個。
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