中職／第六隊效應！153位選手參加測試會

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今年中職新人球員測試會共153位通過資格審核，報名人數僅次於2019年的191人，其中有77位投手、10位捕手、38位內野手、28位外野手。
受到「第六隊效應」的影響，有不少參加過新人選拔會的選手，決定在今年捲土重來，報名測試會重新挑戰職棒舞台，包括來自世新大學棒球隊，最快球速145公里的桃園市成棒隊投手盧瑞祥；畢業於南部強權高苑工商，現在就讀國立體大的投手范育銓，經過一年的歷練也決定投入測試會，而今年自南華大學畢業的隊長張建鑫，在跑打守都有不錯的表現，期待在測試會獲得青睞，一圓職棒夢。
除此之外，到台灣追尋棒球夢，目前效力於安永鮮物成棒隊的日籍投手髙塩將樹，以及同樣來自安永鮮物的台日混血球員大瀧幸治與台伊混血球員爾曼羅索普，也都會參加測試會；另外前陣子在未來之星邀請賽有亮眼表現的桃園市成棒隊，陣中的外野手陳喆閎、以及有過全壘打表現的內野手張育豪都也將在測試會亮相。
另外，出身自北部名校穀保家商，現就讀輔仁大學的外野手楊正宇，在高中及大學時期都能擔任球隊的中心棒次，有著不錯的打擊能力；同樣來自輔仁大學的「鄧氏兄弟」鄧佳友、鄧佳安，兩人皆是畢業於鶯歌工商的投手，今年兄弟倆也將攜手投入測試會。
而過去擁有U12國手資歷的投手陳柏均、剛入選U23中華培訓隊的投手宮象謙以及外野手周佳樂與高聖恩，高中應屆畢業來自彰藝高中內野手高冠群以及美和中學投手邱承奕，也都是本屆測試會的亮點。
2022中華職棒新人球員測試會資格審核通過選手名單
| 投手（77位）
| 潘承邦
| 蕭柏頤
| 宋昌宸
| 劉家宏
| 曾品洋
| 鄭副豪
| 蔡瑋豪
| 林詩翔
| 謝科豐
| 邱志鵬
| 鄭澔
| 黃紹睿
| 陳致賢
| 林立洋
| 黃勃睿
| 李軒慈
| 黃昰豪
| 歐承韋
| 高紹偉
| 大瀧幸治
| 蔡沛亨
| 爾曼羅索普
| 髙塩將樹
| 游竣䒴
| 戴宏鈞
| 蕭憶祥
| 張鈞翔
| 吳逸平
| 楊尊凱
| 陳冠霖
| 徐昇暉
| 賴明杰
| 陳柏諺
| 邱承奕
| 高秉洋
| 陳威宇
| 唐榮恩
| 陳正毅
| 李衍橦
| 藍翊誠
| 鐘展凡
| 羅聖凱
| 盧瑞祥
| 宮象謙
| 胡伯璿
| 張佑丞
| 黃畇樺
| 林暐辰
| 張朝盛
| 陳慎
| 屠振瑋
| 薛育鈞
| 李欣穎
| 侯柏睿
| 陳柏均
| 林煜琨
| 洪晨宣
| 范育銓
| 林浩瑋
| 林承頴
| 許宸豪
| 王品傑
| 李超
| 潘奕誠
| 胡漢文
| 黃博蔚
| 吳皓禎
| 張鴻煜
| 鄧佳安
| 翁緯喬
| 吳俊富
| 趙雲
| 黃震武
| 林展樟
| 許書桓
| 鄧佳友
| 詹玉澤
|
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|
| 捕手（10位）
| 豊暐
| 葉崇慶
| 陳致嘉
| 黃智榮
| 周亨叡
| 李孟哲
| 張益豪
| 潘泓凱
| 蔡宏瑾
| 陳建廷
| 內野手（38位）
| 顏郁軒
| 徐盛偉
| 李瑋哲
| 古森
| 柯佳豪
| 陳維祥
| 林俊恩
| 陳宗鼎
| 張建鑫
| 姚品浤
| 胡漢元
| 高冠群
| 郭子亨
| 宋孟軍
| 楊閔貽
| 陳洛陽
| 蔡旻昇
| 李承嘉
| 葉子然
| 吳寬軒
| 朱慶恩
| 彭宣叡
| 嚴子翔
| 張育豪
| 黃秉揚
| 洪知佑
| 石宇洋
| 曾翰宇
| 葉仲益
| 林子宸
| 李承恩
| 游証鈞
| 賴柏均
| 楊秉毓
| 烏凱恩
| 高偉倫
| 林庭緯
| 林雨力
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| 外野手（28位）
| 蔣宗錡
| 潘亮銘
| 戴焙麟
| 鄭舜隆
| 彭名宇
| 鄭承嘉
| 巴奇達魯．妮卡兒
| 賴竑名
| 楊岩潔
| 周佳樂
| 廖筱堯
| 吳翰承
| 陳鴻翔
| 羅人豪
| 林凱鈞
| 楊正宇
| 江宥成
| 金偉智
| 高聖恩
| 林冠廷
| 王榮駿
| 陳喆閎
| 盧彥祖
| 陳暐智
| 楊易翰
| 陳鴻德
| 林宥辰
| 張騰霖
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