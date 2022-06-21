新住民介紹越南咖啡　宜蘭移民署辦多元文化講座

移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站利用本月舉辦家庭教育及法令宣導課程，邀請通過移民署首屆「新住民多元文化人才培訓計畫」的越南籍新住民彭心梅女士擔任講師，現場介紹越南文化並分享祖傳越南手工咖啡沖泡技術，同時由羅東公正國小越南語講師兼任宜蘭縣政府性平委員新住民潘錦秀女士展示越南童玩文物以及傳統服飾供大家現場體驗，現場教導新住民家庭親手製作越南方粽鑰匙圈，讓新住民家庭能夠更深刻認識不同國家的多元文化。
彭講師92年自越南遠嫁來台迄今生活近20年，自從在109年寒假獲得移民署「新住民子女海外培力計畫」獎金的難忘經驗以後，一直十分期待。這次終於能再有機會參加移民署「新住民多元文化人才培訓計畫」。在經過連續2個星期週末假日辛苦的魔鬼訓練，心梅表示第一次利用電腦簡報以及群體互動方式更活潑具體的介紹自己的母國文化，更認識了其他地區的新住民多元文化講師，實是獲益良多。由於心梅於家鄉越南即從事種植咖啡豆同時經營咖啡館，心梅也將家鄉壓箱寶的手工咖啡沖泡秘技現場分享給大家。
接下來由潘講師輪番上陣，現場教大家DIY製作由海棉裹出、並用細線綁成越南方粽造型鑰匙圈。每逢農曆春節時，越南人必會包粽子用以祭拜祖先，其中南方粽是呈現長方形形狀。除了現場學員手工製作鑰匙圈以外，錦秀另外再與每位在場的新住民朋友分享越南當地紀念品文物，一方面體驗越南傳統服飾，一方面手持自己製作的越南方粽鑰匙圈開心合照。宜蘭縣福氣生活照顧關懷協會吳錦惠理事長表示今日活動是十分難得的體驗，除了親身體驗手作課程之外，也同步與宜蘭縣服務站向新住民家庭合作宣傳本年度「新住民生活適應輔導班課程」於6月初正式開跑，歡迎新住民家庭踴躍報名。
宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，透由移民署多元文化人才培訓的紮實訓練，讓新住民及其子女都能有機會持續自我成長，更可以進一步參與公共事務，並且投身社區多元文化交流，以提升民眾多元文化素養。此外，移民署舉辦「多元文化 樂活創新」行動方案競賽，報名至111年7月15日截止，入選者最高可獲新臺幣8萬元獎金，鼓勵新住民及其子女踴躍報名，詳情請至移民署全球資訊網或新住民培力發展資訊網查詢。