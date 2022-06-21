COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台「初胎」年齡超過35歲大幅增加！　當心這些合併症風險

台「初胎」年齡超過35歲大幅增加！　當心這些合併症風險
台「初胎」年齡超過35歲大幅增加！　當心這些合併症風險

健康醫療網

2022-06-21 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】依據內政部109年人口統計資料顯示，國內男性平均初婚年齡自民國99年31.8歲，延後至民國109年的32.3歲，女性自民國99年29.2歲，延後至民國109年30.3歲，這也間接影響夫妻生育子女的意願。

我是廣告 請繼續往下閱讀
年紀越大　孕婦妊娠風險越高

國健署分析生母初胎年齡結構，民國99年初胎年齡35歲以上占11.6%，民國109年增加至23.5%，初胎年齡35歲以上孕婦比率明顯增加。然而隨著年齡升高，孕婦發生高危險妊娠相關合併症、出生寶寶發生低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷疾病的風險也愈高。

「年齡」非唯一關鍵　卵巢及多重因素居多

生育力會隨著年齡增加而降低，根據醫學研究指出，隨著年齡增長，卵巢功能及卵子品質逐漸下降，精子活動力減弱。而人工生殖的成功率也與受術夫妻年齡有極大關係，依108年人工生殖施行結果分析報告顯示，35歲以下女性做試管嬰兒療程，其胚胎植入週期活產率接近5成（47.7%），但41歲以上則不到2成（19.5%）。

另分析108年人工生殖施術之24,843對夫妻發現，其不孕原因以卵巢因素占33.4%為最高，其次為多重因素占31.1%，男性因素（如精子生成障礙、無精症、精索靜脈曲張等） 占10.9%，輸卵管因素占6.9%。

女性25-35歲、男性40歲前 把握生育黃金期

若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕者，建議夫妻應同時請醫師檢查，及早發現問題，及早接受治療，把握黃金年齡的生育期。國民健康署吳昭軍署長提醒，有生育規劃的女性，可盡早於25歲至35歲之間完成，也建議男性在40歲以前完成。

若夫妻有進行試管嬰兒的需要，政府目前為了減輕不孕夫妻經濟壓力，針對至少一方具中華民國籍之不孕夫妻，妻子年齡為44歲（含）以下，且經人工生殖施術醫師診斷需進行試管嬰兒療程，可至全台特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54161

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

疫情少運動恐傷骨本！銀髮族必認識的一低「骨質疏鬆」！

智慧醫療成為趨勢！認識未來健康生活新日常 台灣國際醫療暨健康照護展觀展攻略

今天治療達標了嗎？類風濕性關節炎一分鐘微笑量表，幫助遠離關節變形

3C玩不停當心夜間多尿！一夜尿2次成年輕男性文明病！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀