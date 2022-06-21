台「初胎」年齡超過35歲大幅增加！　當心這些合併症風險

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國健署分析生母初胎年齡結構，民國99年初胎年齡35歲以上占11.6%，民國109年增加至23.5%，初胎年齡35歲以上孕婦比率明顯增加。然而隨著年齡升高，孕婦發生高危險妊娠相關合併症、出生寶寶發生低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷疾病的風險也愈高。
「年齡」非唯一關鍵 卵巢及多重因素居多
生育力會隨著年齡增加而降低，根據醫學研究指出，隨著年齡增長，卵巢功能及卵子品質逐漸下降，精子活動力減弱。而人工生殖的成功率也與受術夫妻年齡有極大關係，依108年人工生殖施行結果分析報告顯示，35歲以下女性做試管嬰兒療程，其胚胎植入週期活產率接近5成（47.7%），但41歲以上則不到2成（19.5%）。
另分析108年人工生殖施術之24,843對夫妻發現，其不孕原因以卵巢因素占33.4%為最高，其次為多重因素占31.1%，男性因素（如精子生成障礙、無精症、精索靜脈曲張等） 占10.9%，輸卵管因素占6.9%。
女性25-35歲、男性40歲前 把握生育黃金期
若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕者，建議夫妻應同時請醫師檢查，及早發現問題，及早接受治療，把握黃金年齡的生育期。國民健康署吳昭軍署長提醒，有生育規劃的女性，可盡早於25歲至35歲之間完成，也建議男性在40歲以前完成。
若夫妻有進行試管嬰兒的需要，政府目前為了減輕不孕夫妻經濟壓力，針對至少一方具中華民國籍之不孕夫妻，妻子年齡為44歲（含）以下，且經人工生殖施術醫師診斷需進行試管嬰兒療程，可至全台特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54161
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