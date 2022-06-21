兒童重症+2！4月大男嬰肺炎 皮膚發紫、呈大理石樣花紋
中央流行疫情指揮中心今天（21日）表示，本土新增209例中重症，其中有2名兒童案例，分別為4個月大男嬰與2歲男童，男嬰有先天性心臟病，5/31因腹瀉被家人送往急診，體溫35.4度，皮膚呈現大理石樣花紋、發紫，院方立刻插管使用升壓劑治療，確診為肺炎併呼吸窘迫，目前仍在加護病房中。
羅一鈞指出，男嬰5/31開始出現活力、胃口降低，並伴有腹瀉症狀，經急診檢查，發現氧氣濃度、血壓、體溫皆偏低，皮膚有大理石樣花紋與發紫，研判為缺氧敗血症，因此立刻插管使用升壓劑，X光顯示肺炎，收治加護病房後，施以瑞德西韋等藥物，6/15拔除呼吸器，目前仍在加護病房。
第二案男童，有神經系統疾病與癲癇，6/17發燒達38度，隔天開始出現嘔吐、抽蓄、臉部不自主運動等症狀，由家人緊急送往急診，經PCR證實陽性確診，X光顯示肺炎，因此院方使用插管治療，並投以瑞德西韋及抗癲癇藥物，6/19拔管移除呼吸器，於加護病房持續治療中。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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