一句「熊怎麼還不下台」踩北京紅線！暴雪新作遭延期上線
由於中國領導人習近平經常被擬為小熊維尼，在中國網路社群上關於小熊維尼或相關創作經常被視為「審查紅線」，日前由網路遊戲開發商網易參與、動視暴雪《暗黑破壞神》系列的新作《暗黑破壞神：永生不朽》手遊更因為官方社群一句「熊怎麼還不下台？」，疑似「影射習近平」觸怒北京敏感神經，不僅微博帳號被封、遊戲上線時間遭推遲，網易股價更一度重挫10.1%。
網易和動視暴雪（Activision Blizzard Inc.）合作開發的《暗黑破壞神：永生不朽》原定6月23日上線，不過在上線前公司卻無預警以「優化遊戲體驗」為由宣布延期，網易官方僅簡單表示，「正式上線版本中的遊戲體驗將愈發順暢，為大家帶來更好的遊戲內容」，但外界卻認為背後原因其實是社群小編踩到北京當局紅線，這才有了「延遲上線」這波操作。
根據英國《金融時報》分析，網易遊戲官方微博曾在5月22日發布一句「熊怎麼還不下台？」的貼文，截圖畫面更被中國網友在網路上瘋狂轉載，當中的「熊」被認為疑似是在影射「維尼熊」，正巧碰上中共總書記習近平二十大前有意爭取「歷史性連任」的造勢，這句發文IP位址在美國的「熊怎麼還不下台？」正好戳中北京敏感神經，這才被審查機構一併列入黑名單內。
此外，網易也宣布遊戲在亞太地區的上線時間延到「台灣時間7月8日」，引發不少中國網友熱議，網易香港掛牌股價也應聲大跌，不僅盤中一度重挫逾10%，創下公司9個月來最大跌幅，尾盤更收在141港元，跌幅收至6.68%。